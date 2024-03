GENF/ FRANKFURT (ots) -AvS Advisors, eine internationale Beratungs-Boutique, die Familienunternehmen und privat gehaltene Firmen zu Governance- und Führungsfragen berät, ist stolz darauf bekanntzugeben, eine zertifizierte B Corporation zu sein. Mit dem Anschluss an die globale Bewegung für eine inklusive, gerechte und regenerative Wirtschaft stellt die Beratung ihr beharrliches Engagement für Nachhaltigkeit, Integrität und verantwortungsvolle Inhaberschaft und Unternehmensführung unter Beweis. AvS Advisors gehört damit zu den über 130 B Corps in der Schweiz und mehr als 8.300 B Corps weltweit, die sich für einen Paradigmenwandel und eine stärkere Nachhaltigkeitsperformanz im privaten Sektor einsetzen.Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 kann AvS Advisors eine überzeugende Erfolgsbilanz durch ihre hochwertigen Governance- und Leadership-Lösungen vorweisen. Dabei werden ihre Klienten durch ein internationales Team aus erfahrenen Beratern verschiedenster Nationalitäten und Sprachen betreut. Als "One Firm" greift die Boutique zudem auf die umfangreiche Erfahrung ihrer Berater zurück, um Familienunternehmen, Family Offices und privat gehaltene Firmen anzuleiten und zu unterstützen. Durch seine innovativen und exzellenten Beratungsleistungen kann das Unternehmen stolz auf seine fast 100%ige Erfolgsquote - bei oft komplexen und anspruchsvollen - Inhaber- und Führungsfragen blicken."Dass AvS Advisors Teil der B Corp-Bewegung ist, bringt unser fortwährendes Engagement für verantwortungsvolle Führung, Chancengleichheit und Vielfalt zum Ausdruck. Als Vorreiter der Branche streben wir danach, Unternehmen das Potenzial zukunftsweisender Governance- und Leadership-Lösungen aufzuzeigen. Damit bewirken wir verantwortungsbewusste und respektvolle Entscheidungen für unsere Gesellschaft und Umwelt," sagt Andreas von Specht, Managing Partner von AvS Advisors.AvS Advisors nimmt insbesondere eine Vorreiterrolle ein in der Identifizierung und Bewertung von Führungskräften, denen es gelingt, den Wandel hin zu Nachhaltigkeit, und echter Wertschöpfung bei Wahrung des unternehmerischen Zwecks voranzutreiben. Das ist für privat gehaltene Firmen und ihre Eigentümer entscheidend: Nur indem hochqualifizierte Spitzenkräfte gewonnen und gehalten werden, kann die Zukunft der Unternehmen langfristig gesichert und dabei gleichzeitig auch zum Wohlergehen des Planeten beigetragen werden."Wir freuen uns, AvS Advisors als neues Mitglied der rasant wachsenden Schweizer B Corp Community begrüßen zu dürfen", sagt Sébastien Chahidi, Leiter der B Corp Zertifizierung von KMUs und der Community von B Lab Schweiz. "Ihre DNA stimmt eng mit der unserer Bewegung überein, und wir teilen gemeinsame Werte - für langfristigen Wohlstand statt kurzfristiger Profite, Unternehmertum als Kraft für das Gute und nachhaltige Unternehmensführung."Philipp Fleischmann, Partner von AvS Advisors, betont die Notwendigkeit, immer weiter voranzuschreiten: "Wir streben danach, unsere Kunden auf ihrer nachhaltigen Führungs- und Inhaberreise zu inspirieren und zu begleiten. Damit stellen wir auch sicher, dass Unternehmerfamilien und Eigentümer in einer sich ständig verändernden Welt widerstands- und zukunftsfähig bleiben."Über AvS AdvisorsAvS Advisors ist eine internationale Beratungs-Boutique, die Entscheidungsträger privat gehaltener Firmen und deren Eigentümer in strategischen Führungsfragen begleitet, um die Zukunftsfähigkeit ihrer Unternehmen zu sichern. Unser breit gefächertes Team aus erfahrenen, global vernetzten Beratern bietet exzellente und maßgeschneiderte Services unter Einhaltung höchster ethischer Standards. Dabei unterstützen wir durch Lösungen zukunftsweisender Unternehmensführung und -leitung wie Inhaberstrategien, Nachfolge-Management, Suche nach Spitzenkräften, Management-Potenzial-Analysen und Performance Reviews von Bei- oder Aufsichtsräten. Zusammen mit unserem erstklassigen Research-Team erzielen wir dabei stets ausgezeichnete Ergebnisse, die den langfristigen und nachhaltigen Erfolg unserer Klienten sicherstellen. Aus unseren Büros in Europa, Asien und Amerika verhelfen wir somit zu mehr Exzellenz in der Führung und Leitung von Unternehmen auf der ganzen Welt.Für mehr Informationen zu AvS Advisors und unseren nachhaltigen Governance- und Leadership-Lösungen besuchen Sie:www.avs-advisors.comÜber B LabB Lab ist das gemeinnützige Netzwerk, das sich für den Wandel des globalen Wirtschaftssystems einsetzt, um allen Menschen, Gemeinschaften und dem Planeten Nutzen zu stiften. B Lab schafft Standards, Richtlinien, Werkzeuge und Programme, die das Verhalten, die Kultur und die Struktur des Kapitalismus verändern. Um den größten Herausforderungen unserer Gesellschaft entgegenzutreten, mobilisieren wir die B Corp Community zu kollektivem Handeln. 