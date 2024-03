EQS-News: Solarnative GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

Solarnative GmbH bietet Webcast für Investoren zur Anleiheemission am 21. März 2024 an



18.03.2024 / 10:55 CET/CEST

Pressemitteilung, 18.3.2024 Solarnative GmbH bietet Webcast für Investoren zur Anleiheemission am 21. März 2024 an Geschäftsführung stellt Unternehmen, Geschäftsmodell und Strategie sowie Details zur Anleiheemission vor

Online-Präsentation via Audio-Webcast für interessierte Anleiheinvestoren Die Solarnative GmbH, Entwickler und Produzent des innovativen Mikro-Wechselrichters "PowerStick" auf Basis ihrer patentgeschützten Hochfrequenz-Technologie, lädt interessierte Investoren und Privatanleger sowie alle weiteren Interessenten zum Webcast für Investoren anlässlich der bevorstehenden Anleiheemission des Unternehmens ein. Eckdaten des Solarnative Audio-Webcast Donnerstag, 21. März 2024 Beginn: 11:00 Uhr Dauer: 60 Minuten inkl. Q&A Teilnehmer-Link: https://www.webcast-eqs.com/solarnative-2024-03 "Wir wollen allen Anlegern die Gelegenheit geben, das Management und die Solarnative-Story kennenzulernen und ihre Fragen zu stellen. Unser Kernprodukt PowerStick, der kleinste und schnellste Mikro-Wechselrichter der Welt, hat das Potenzial, einen neuen Standard für private PV-Anlagen zu begründen - mit hervorragenden Zukunftsaussichten in Deutschland und international. Dafür wollen wir möglichst viele Anleger begeistern und bieten mit der Anleihe 2024/2029 zudem einen attraktiven Zinssatz von 11,25 % bis 12,25 % p.a.", erklärt Dr. Julian Mattheis, CEO von Solarnative.

Eckdaten zur Solarnative Anleihe 2024/2029 Emittentin: Solarnative GmbH Zielvolumen / maximales Emissionsvolumen: 20 Mio. EUR / 50 Mio. EUR Zinssatz (Kupon): Zwischen 11,25 % und 12,25 % (Bookbuilding) Zeichnungsfrist: 20. März (9 Uhr MESZ) bis 28. März 2024 (14 Uhr MESZ), vorzeitige Schließung möglich Valuta:

Zeichnungsmöglichkeit: 5. April 2024

Börse Frankfurt (Direct Place) über Depotbank ISIN / WKN / Kürzel: DE000A382517 | A38251 | SNPS Börsensegment:



Rang/Status: Open Market der Deutsche Börse AG, Segment Quotation Board



unbedingt, unbesichert und nicht nachrangig Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro Laufzeit: 5. April 2029 (5 Jahre) Zinszahlungen:

Ausgabepreis: Halbjährlich, erstmals zum 5. Oktober 2024

100 % Rückzahlungskurs: 100 %; 110 % IPO-Event Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung Verpflichtungen, Covenants u.a.: Ausschüttungsbeschränkung, Pari passu, Kontrollwechsel, Cross Default

Wichtige Hinweise Diese Mitteilung ist Werbung und nicht zur Verbreitung außerhalb des Großherzogtums Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland geeignet. Ein öffentliches Angebot findet nur in Luxemburg und Deutschland statt. Insbesondere erfolgt kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis des unter www.solarnative.com/de/fuer-investoren veröffentlichten Prospekts. Die Billigung des Prospekts durch die CSSF sollte jedoch nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere verstanden werden. Eine Anlageentscheidung sollte nur auf Grundlage des Prospekts erfolgen. Potenzielle Anleger sollten Wertpapiere ausschließlich auf der Grundlage des die Wertpapiere betreffenden Prospekts erwerben und sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen. Über Solarnative Solarnative ist ein deutsches GreenTech Unternehmen mit Hauptsitz in Kriftel bei Frankfurt am Main. Das modulare Plug & Play-System wurde entwickelt, um die Planung und Installation von PV-Anlagen zu erleichtern und zugleich den Ertrag und die Sicherheit zu maximieren. Das 2019 von Hendrik Oldenkamp (CTO) und Dr. Julian Mattheis (CEO) gegründete Unternehmen beschäftigt derzeit 161 Mitarbeiter an drei Standorten in Hessen. Für ihre Innovation des kleinsten und schnellsten Wechselrichters der Welt wurde Solarnative 2022 mit einem Award von Infineon ausgezeichnet. Pressekontakt:

Florina Thaler | +491722482111 | f.thaler@solarnative.com Follow Solarnative:

LinkedIn | Instagram | Facebook



