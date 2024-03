Berlin (ots) -Am 06. April 2024 ist es so weit: FUJIFILM lädt Fotografie-Fans zur FUJIKINA Berlin 2024 ein. Die Veranstaltung, die im Telegraphenamt im Herzen Berlins stattfindet, verspricht ein einzigartiges Erlebnis für alle, die sich leidenschaftlich für die digitale Fotografie interessieren, wie z. B. erfahrene Profi-Fotografen, ambitionierte Semi-Profis oder kreative Hobbyfotografen.Die FUJIKINA Berlin ist weit mehr als eine herkömmliche Produktpräsentation. FUJIFILM wird sein gesamtes Line-up der digitalen Foto- und Videografie vorstellen, angefangen bei den innovativen spiegellosen Systemkameras bis hin zu den hochwertigen Objektiven und dem vielseitigen Zubehör. Auch die neue Premium-Kompaktkamera X100VI wird auf der FUJIKINA zu sehen sein und kann dort ausprobiert werden. Besucher haben die Gelegenheit, die FUJIFILM X und GFX Serie aus erster Hand zu erleben und sich von der Qualität und Leistungsfähigkeit der Produkte zu überzeugen.Die FUJIKINA wird darüber hinaus eine Vielzahl interaktiver Elemente bieten, darunter inspirierende Vorträge renommierter Fotografinnen und Fotografen, spannende Live-Shootings, exklusive Workshops und anregende Photo Walks. Ein kostenloser "Check & Clean"-Service wird den Besuchern für ihr FUJIFILM Equipment zur Verfügung stehen. Außerdem können FUJIFILM Kameras und Objektive vor Ort ausgeliehen und ausprobiert werden. Zusätzlich stehen FUJIFILM Mitarbeiter den Besuchern für alle Fragen rund um die X und GFX Serie zur Verfügung.Abwechslungsreiches BühnenprogrammAuf den Live-Bühnen erwartet die Foto-Fans ein abwechslungsreiches Programm. Das Line-up der Fotografinnen und Fotografen, die auf der FUJIKINA in Berlin vor Ort sein werden, ist hochkarätig. Mit dabei sind u.a. Stephan Wiesner, Martin Krolop, Annika & Mathias Koch und Elke Vogelsang.Live-Vorträge:- Stephan Wiesner (Reise- und Landschaftsfotografie)- Martin Krolop (Peoplefotografie)- Annika & Mathias Koch (Travel Photography)- Elke Vogelsang (Hundefotografie)- Bernd Ritschel (Landschafts- und Bergfotografie)Live-Shootings:- Ines Thomsen (Fashionfotografie)- Thomas B. Jones (Fotografieren mit Filmsimulationen)- Michael Damböck (Actionfotografie)- Chris Keller (Videografie)- Anna Cor (Still Life Fotografie)Workshops:- Prof. Stefan Finger (Porträtfotografie mit der GFX100 II)- Martin Krolop (Peoplefotografie mit der GFX Serie)"Die FUJIKINA Berlin ist nicht nur eine Veranstaltung für FUJIFILM Fans, sondern für alle, die ihre Leidenschaft für Fotografie entdecken oder vertiefen wollen. Es geht darum, die Menschen zu inspirieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, die Welt der digitalen Fotografie in ihrer ganzen Vielfalt zu erleben", sagt Bernd Gansohr, Managing Director FUJIFILM.Detaillierte Informationen zur FUJIKINA Berlin 2024 und zur Registrierung finden Sie auf der offiziellen Website:https://fujifilm-x.com/de-de/special/fujikina2024/FUJIKINA Berlin 2024Datum: 06. April 2024Zeit: 09:30 - 18:00 UhrOrt: TelegraphenamtMonbijoustraße 1110117 BerlinWebsite: https://fujifilm-x.com/de-de/special/fujikina2024/Abbildungen finden Sie unter nachfolgendem Link:https://we.tl/t-IYm3u5CeOP (https://fujifilm-digital.wetransfer.com/downloads/d57fe52d084d1fd1af335a621829e6f120240215092250/e5b170)Irrtümer und Änderungen vorbehalten.Weitere Informationen über die FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH und über ihre Produkte finden Sie im Internet unter www.fujifilm-x.com und unter www.fujifilm.com/de/deÜber FUJIFILM:FUJIFILM ist als weltweit größtes Foto- und Imaging-Unternehmen bekannt. Darüber hinaus hat sich FUJIFILM durch Innovationen in der Medizin, hochfunktionalen Materialien und vielen anderen Hightech-Bereichen einen Namen gemacht.Pressekontakt:Markus NierhausSenior PR ManagerFUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbHFujistraße 147533 KleveDeutschlandTelefon: +49 (0) 2821 / 7115 248E-Mail: Markus.Nierhaus@fujifilm.comwww.fujifilm.eu/dePia SenkelOriginal-Content von: Fujifilm, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151150/5737393