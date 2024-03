~ Hyve Managed Hosting erweitert seine maßgeschneiderten Cloud-Infrastruktur- und Management-Dienste auf die DACH-Region. ~

Hyve Managed Hosting, ein globaler Hosting-Anbieter mit Managed Service, bringt seine preisgekrönte Cloud-Expertise mit der Eröffnung seines Büros in Berlin in den DACH-Markt. Hyve ist ein globales Unternehmen mit Niederlassungen in Großbritannien, den USA und Europa. Er bietet maßgeschneiderte Infrastruktur- und Management-Lösungen an, darunter die Private Cloud, Colocation, Dedicated Server, und Maßnahmen zur Cybersicherheit. Zu den wichtigsten Marken im Portfolio des Unternehmens gehören Capita, Ansys, Konica Minolta und NHS.

Der europäische Markt für Cloud Computing wurde 2022 auf 56,85 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2032 voraussichtlich 470,13 Mrd. USD erreichen, wobei Deutschland einer der Haupttreiber des Marktwachstums ist. Jüngste Umfragen haben ergeben, dass die Nachfrage nach Cloud Computing-Services bei deutschen Unternehmen stark gestiegen ist. Hierzulande nutzen derzeit 46,5% der Unternehmen Cloud-Technologie und weitere 11,1% planen dies. Eine Studie zeigt, dass die Nachfrage nach Cloud-Computing-Diensten bis 2025 mehr als die Hälfte der Kapazität von Rechenzentren ausmachen wird.

Auf dem von den Hyperscalern dominierten Markt möchte die Hyve GmbH den Unternehmen einen individuellen Ansatz bieten, der so dringend benötigt wird. Hyve bietet leistungsstarke Cloud-Hosting-Lösungen mit personalisierter Verwaltung und Unterstützung. Das Unternehmen bietet in seinem globalen Netzwerk von Rechenzentren verwaltete Cloud Services für zahlreiche Geschäftsbereiche an. Diese maßgeschneiderten Services umfassen Managed Private Cloud und Managed Enterprise Cloud, Hybrid- und Multi-Cloud-Lösungen, Dedicated Server und Bare Metal Server sowie Disaster Recovery as a Service.

"Als größte Volkswirtschaft in der EU war Deutschland für uns eine klare Entscheidung, als wir uns für den neuen Hauptsitz in der Region entschieden. Der Markt in der DACH-Region hat ein großes Potenzial und zeigt von Jahr zu Jahr ein starkes Wachstum", so Jake Madders, Mitbegründer und Direktor von Hyve Managed Hosting. "Die Entscheidung, wo wir uns in Deutschland niederlassen sollten, war eher schwierig. Wir haben uns jedoch für Berlin als unseren europäischen Firmensitz entschieden. Die Stadt ist eines der wichtigsten Technologiezentren in Europa und hat zudem Ähnlichkeiten in Bezug auf Kultur und Werte mit Brighton, dem Standort unseres globalen Hauptsitzes."

Er ergänzt: "Der Brexit hat auch dazu beigetragen, dass wir ein europäisches Büro eröffnet haben, da wir unseren britischen und europäischen Kunden versichern wollten, dass wir sie auch in der neuen Post-Brexit-Realität nahtlos bedienen können. Mit unserem neuen Standort in Deutschland können die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, ihre Daten sicher im EU-Raum bewahren und gleichzeitig die Datensouveränität und die europäischen Datenschutzvorschriften einhalten."

Mike Wotton ist von der Unternehmenszentrale in Brighton als Operations Manager zur Hyve GmbH in Deutschland gewechselt. Er war Teil des technischen Teams in Brighton gewesen. Dadurch hat er ein großes Verständnis sowohl für die technischen als auch für die geschäftlichen Aspekte der Aufgaben von Hyve gewonnen. In seiner neuen Position wird er für das Wachstum und die Expansion des Unternehmens in der DACH-Region verantwortlich sein.

Er fuhr fort: "Hyve füllt eine Marktlücke in Deutschland für einen etablierten Anbieter, der global arbeitet und gleichzeitig den Geist eines kleinen Unternehmens und den Fokus auf Support beibehält. Unsere Experten verfügen über die nötige Marktkenntnis, das technische Fachwissen und die menschliche Einstellung, um deutsche Unternehmen bei ihrem Wachstum zu unterstützen. Wir möchten die Geschäftsmöglichkeiten in Deutschland und der DACH-Region ausloten, mit dem Ziel, der führende Anbieter von Managed Clouds auf dem Markt zu werden."

Die Expansion in Deutschland folgt auf eine starke Wachstumsphase von Hyve Managed Hosting, in der der Umsatz in den letzten drei Jahren um 51% gestiegen ist und die weltweite Mitarbeiterzahl allein im Jahr 2023 um über 30% zugenommen hat. Das Unternehmen zog außerdem in seinen neuen, größeren Hauptsitz in Brighton, Großbritannien, um und wurde bei den 2023 Storage, Digitalization and Cloud Awards (SDC) für "Excellence in Service" ausgezeichnet. Drei Monate nach dem Start von 2024 wurde Hyve Managed Hosting bereits für zwei anerkannte Preise nominiert: den 2024 National Technology Award in der Kategorie "Tech Growth Business of the Year" und die ER DCR Awards in der Kategorie "Cloud Project of the Year".

Im Laufe des nächsten Jahres wird Hyve aktiv in die Rekrutierung von Mitarbeitern für die Niederlassung der Hyve GmbH investieren, um das regionale Kundenportfolio zu entwickeln, den Umsatz zu steigern und sich in der Region als führender Managed Cloud-Anbieter zu positionieren. Das Unternehmen prüft zusätzliche Möglichkeiten für eine weitere Expansion innerhalb der EU sowie in APAC und Australien. Hyve wächst auch schnell in den USA, wo das Unternehmen im Februar 2024 seine neue nordamerikanische Niederlassung in Austin, Texas, eröffnete.

Die Mitarbeiter von Hyve bilden eine globale Gemeinschaft, die sich über drei Niederlassungen in Großbritannien, den USA und Europa erstreckt, und das Unternehmen ist auch als Great Place to Work® zertifiziert.

Hyve Managed Hosting ist ein globaler Cloud-Hosting-Anbieter mit Managed Service, bei dem der Kundenservice im Mittelpunkt steht. Hyve bietet eine Reihe von Cloud-Hosting-Diensten an, von Private Cloud und Enterprise Cloud bis hin zu Colocation und Cybersicherheit, und verfolgt einen kundenzentrierten Ansatz. Die Server-Experten von Hyve werden zu einem verlängerten Arm eines Unternehmens und zeichnen sich durch maßgeschneiderte Lösungen und zentralisierte Verwaltung aus. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hyve.com/de-de/

