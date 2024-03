FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.03.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 720 (650) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BOFA RAISES ASTON MARTIN TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 250 (230) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ADMIRAL GROUP PT TO 2600 (2520) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 515 (490) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JUST GROUP PT TO 105 (90) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP RAISES RECKITT TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 5300 (5600) PENCE - EXANE RAISES RENTOKIL INITIAL TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 620 (475) PENCE - INVESTEC STARTS TELECOM PLUS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 2197 PENCE - JEFFERIES CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 275 (330) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 4000 (4600) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 525 (490) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 1714 (1706) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 1128 (1023) PENCE - 'HOLD' - NUMIS CUTS BYTES TECHNOLOGY TO 'HOLD' (ADD) - PRICE TARGET 585 (575) PENCE - RBC CUTS CENTRICA TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 145 (140) PENCE - RBC CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 245 (260) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 975 (775) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1275 (1075) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 540 (510) PENCE - 'OUTPERFORM' - REDBURN REINITIATES SPIRAX-SARCO WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 9895 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken