ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach finalen Geschäftszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 199 Euro belassen. Die Budgets für die Rückversicherung von Naturkatastrophen seien solider als in der Vergangenheit, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Das dürfte sich auch im laufenden Jahr fortsetzen. Die Ausschüttungen an die Aktionäre lägen in summa moderat über den Erwartungen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / 07:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2024 / 07:38 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0008402215