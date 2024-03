Dresden (ots) -Was das Arbeitgeberimage angeht, zieht gevekom an renommierten Unternehmensmarken vorbei. Wenn es um die härteste Währung geht, nämlich darum, was die eigenen Mitarbeitenden vom Arbeitgeber halten, erhält gevekom Bestnoten. Auftraggeber schätzen das sehr. Die Erfolgsphilosophie: Friends & Family First.Der Dresdner Contact-Center-Dienstleister gevekom wird von FOCUS-Business als einer der 20 Top Arbeitgeber in Deutschland empfohlen (Arbeitgeber Deutschland - Empfohlen von FOCUS-Business (focusbusiness.de) (https://focusbusiness.de/arbeitgeber/suche)), auf Platz 1 in der Branche Marketing/Werbung/PR (Arbeitgeber Marketing / Werbung / PR Deutschland - Empfohlen von FOCUS-Business (focusbusiness.de) (https://focusbusiness.de/arbeitgeber/suche/marketing-werbung-pr/deutschland)). Die im Februar 2024 veröffentlichte Rangliste führt gevekom zum ersten Mal auf. Für das mittelständische Dresdner Familienunternehmen eine Riesenüberraschung: "Topplatziert auf einer Liste mit Markenriesen zu stehen - das ist eine fantastische Empfehlung!", freut sich CEO Roman Molch. "Unsere Philosophie Friends & Family First hat uns aufs Podest katapultiert!"Was gevekom als Arbeitgeber auszeichnetFamily & Friends First ist die Haltung von gevekom. Das zieht potenzielle Mitarbeitende ebenso an wie an Kontinuität und Expertise interessierte Auftraggeber. 21.651 Bewerberinnen und Bewerber haben sich 2023 um einen Job bei gevekom beworben. Dies entsprach in etwa den 2022er Zahlen. gevekom hat keine Schwierigkeiten damit, Fachkräfte und Talente für sich zu gewinnen und für das Differenzierungsmerkmal und Wachstumsthema Kundenservice zu begeistern.Das als bester Arbeitgeber ausgezeichnete Callcenter, ja, Callcenter!"Wenn man das Wort Callcenter hört, ist die erste Reaktion oft ein Augenrollen", sagt Frank Wegner, der als Head of People & Happiness bei gevekom den in anderen Unternehmen "Human Resources" genannten Bereich führt. "Unsere Mission ist zu zeigen, dass Kundenservice eine großartige Aufgabe für großartige Menschen ist, dass Kundenservice Spaß und Sinn macht, dass es dafür Respekt und Wertschätzung gibt." Wie gut dies gelingt, zeigen eine Mitarbeiter-Treuequote von über 90 Prozent und Auszeichnungen wie die Top-Platzierung auf der FOCUS-Business-Rangliste.Mitarbeiter-Fokus ist betriebswirtschaftlich klugDass glückliche Mitarbeitende den besten Job machen, belegt der anhaltende Geschäftserfolg des Unternehmens. 2023 war für den Dresdner Contact-Center-Dienstleister gevekom ein Rekordjahr: 66,54 Mio. Euro Umsatz, das entspricht einem Plus von 32,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Was sagen gevekoms Auftraggeber?Einmal gevekom - immer gevekom: Das Unternehmen hat im letzten Jahr keinen einzigen Auftraggeber verloren, aber namhafte neue hinzugewonnen. Markus Kräutle, Leiter Customer Service der GARDENA Manufacturing, Ulm: "Unsere noch recht junge Zusammenarbeit ist sehr schwungvoll und erfolgversprechend gestartet. Sie ist von Anfang an geprägt von Vertrauen und Partnerschaft. Wir haben gevekom als ein flexibles, modernes und leistungsfähiges Unternehmen kennengelernt. Insbesondere gefällt uns seitens GARDENA die technische Kompetenz sowie die internationale Ausrichtung gevekoms."Erkan Ercikti, Leiter Kundenmanagement und -service der Erenja AG & Co. KG in Gelsenkirchen: "Wir arbeiten seit Februar 2023 mit gevekom zusammen im Bereich First-Level Telefonie und in Teilen der Schriftbearbeitung. Die Zusammenarbeit empfinden wir als sehr angenehm und konstruktiv. Wir empfehlen gevekom, weil das ein zuverlässiger und vor allem flexibler Partner ist."Zur FOCUS-Business ErhebungIn die jährliche Erhebung zu Deutschlands Top-Arbeitgebern (FOCUS-Business in Zusammenarbeit mit Recherche-Partner FactField) fließen zahlreiche authentische, geprüfte Arbeitgeber-Bewertungen ein (Methodik Top-Arbeitgeber | FOCUS-BUSINESS (focusbusiness.de) (https://focusbusiness.de/arbeitgeber/methodik)).Zu gevekom Der Contact-Center-Dienstleister gevekom wurde 2006 gegründet. Heute gehört er zu den Top Ten Callcentern in Deutschland (Quelle: Top Multichannel Contactcenter Ranking 2023, HighText Verlag). Seit vielen Jahren wird gevekom regelmäßig für seinen Fokus auf die Mitarbeitenden und als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet. Credo: Your better place to work - "Wir glauben daran, dass glückliche Mitarbeitende den besten Job machen". Jahresumsatz der gevekom-Gruppe 2023, inklusive hey contact heroes: 66,54 Mio. Euro (+32,74 % im Vergleich zum Vorjahr); Mitarbeiter 01/2024: 2.300 (+10%), Seats gesamt: 2.300. Standorte in Berlin, Dresden, Leipzig, Frankfurt/Main, Neubrandenburg, Chemnitz, Serbien (Belgrad), Spanien (Palma de Mallorca), Bulgarien (Burgas, Varna), Bosnien und Herzegowina (Sarajevo), Nordmazedonien (Skopje). Gesellschafter: Roman Molch (Geschäftsführung), Wolfram Gürlich. Referenzen (auf Anfrage): Dax-Unternehmen und umsatzstarke E-Commerce-Shops. 