Volkswagen ist an der Börse tief gefallen. Im Sommer 2021 wurde die Aktie noch zeitweise zu knapp 240 Euro gehandelt. Mittlerweile ist davon nicht einmal die Hälfte übriggeblieben. Das Unternehmen ist sich der bestehenden Probleme aber bewusst und stellt für die Zukunft weitere Verbesserungen in Aussicht.Anzeige:Große Aufmerksamkeit genießt bei Volkswagen (DE0007664039) die Rendite in der Markengruppe Core, zu der neben der Kernmarke VW auch Skoda, Seat und die Nutzfahrzeuge zählen. Dort berichtete das Unternehmen kürzlich ...

