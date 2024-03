Düsseldorf/Wolfsburg (ots) -Freude pur in der Autostadt: 424 Gewinner*innen mit 572 Losen freuen sich über den März-Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Besonderen Grund zur Freude haben neun Nachbar*innen - denn sie gewinnen dank ihres gezogenen Postcodes 38444 CX zusammen 700.000 Euro und werden von Glücksbote Felix Uhlig persönlich überrascht. Und der gute Zweck gewinnt immer mit, denn dank aller Teilnehmer*innen in Wolfsburg und Niedersachsen wird auch der DRK-Ortsverband Wolfsburg-Mitte und der VfL Wolfsburg überrascht. Beide Organisationen feiern bei der großen Postcode-Party in Wolfsburg zusammen mit allen Gewinner*innen."Ich mache erst seit einem Monat mit und schon steht ihr vor meiner Tür und überrascht mich mit so viel Geld", sagte Lukas* und schaut dabei ungläubig auf seinen Scheck in Höhe von 43.750 Euro. Lukas ist einer von neun Nachbar*innen, die im Postcode 38444 CX dank ihrer 16 Lose über insgesamt 700.000 Euro jubeln. Neben Lukas freuen sich Kerstin* und Peter* über zusammen 131.250 Euro, Brechta* und Jennifer* ebenfalls über jeweils 131.250 Euro, Anna-Lena* über 87.500 Euro und Gerlinde* sowie Nachbar Klaus* über jeweils 43.750 Euro. Ein weiterer Gewinner konnte krankheitsbedingt nicht persönlich angetroffen werden. Die Gewinnsumme von 87.500 Euro erhält auch er selbstverständlich automatisch ausgezahlt.Mit den neun Nachbarn gewinnen 415 weitere Glückspilze, deren Postcode zwar nicht gezogen wurde, die aber in der dazugehörigen Postleitzahl 38444 teilnehmen: Sie teilen sich ebenfalls 700.000 Euro, was bei 556 Losen 1.258 Euro pro Los bedeutet. Da einige unter ihnen nicht nur ein Lotterie-Los, sondern zwei oder gar drei besitzen, gewinnen sie auch die doppelte bzw. dreifache Summe. 79 Gewinner*innen freuen sich damit über 2.516 Euro, 31 über 3.774 Euro.Postcode-Party in WolfsburgUm den Monatsgewinn gebührend zu feiern, treffen sich alle Gewinner*innen am Samstagnachmittag zur großen Scheck-Überraschung auf der großen Wiese vor dem Alten Brauhaus zu Fallersleben zusammen mit ihren Angehörigen, Nachbar*innen und dem Team der Deutschen Postcode Lotterie."Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."Der gute Zweck gewinnt bei der Deutschen Postcode Lotterie immer. Denn nicht nur die Gewinner*innen in Wolfsburg dürfen sich freuen - alle Teilnehmer*innen in Niedersachsen machen mit ihren Losen die Welt zu einem besseren Ort für Mensch und Natur: Seit Gründung der Soziallotterie 2016 konnten in dem Bundesland bereits über 500 soziale und grüne Projekte mit mehr als 24 Millionen Euro gefördert werden. Darunter auch der DRK-Ortsverband Wolfsburg-Mitte, der an diesem Samstagnachmittag mit einem Scheck in Höhe von 8.000 Euro überrascht wird. "Wir sind unglaublich froh, dass alle Teilnehmenden der Deutschen Postcode Lotterie und die Wolfsburger Gewinner unsere wichtige Arbeit unterstützen", sagt Tanja Weiler vom DRK. "Das Geld fließt in die Ausbildung von ehrenamtlichen Therapiehundeteams, um so in Kindergärten, Schulen, Senioren- und Pflegeheimen die pädagogische Arbeit mit tierischer Unterstützung weiter stärken zu können."Ebenso beim Gewinnerfest vor Ort war Mohsen Makoo vom VfL Wolfsburg, der den mehr als 500 Anwesenden sein Projekt Stadtteilkick vorstellt. "Mit dem Projekt soll die Begeisterung für Sport bei Kindern und Jugendlichen durch leicht zugängliche Angebote im direkten Umfeld geweckt werden, um so der fortschreitenden Bewegungsarmut bei Kindern aktiv entgegenzuwirken", erzählt Makoo. "Im Namen des VfL Wolfsburg und allen Kindern und Jugendlichen möchte ich den Gewinner*innen und Teilnehmenden meinen herzlichsten Dank für die Unterstützung aussprechen." Das Bewegungsprogramm des VfL wird mit 64.000 Euro gefördert.Niedersachsen zum 13. Mal im Postcode-GlückDie Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie in Niedersachsen konnten sich bereits über zwölf Monatsgewinne freuen. Erst im Juli 2023 jubelte Ortrud* über 700.000 Euro, 438 Glückspilze in der dazugehörigen Postleitzahl freuten sich über weitere 700.000 Euro. Die ganze Geschichte gibt es hier. (https://presse.postcode-lotterie.de/postcode-lotterie-bringt-14-millionen-euro-nach-wolfsburg-soziallotterie-ueberrascht-438-gewinnerinnen-und-die-tafeln-in-niedersachsen/)*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.Über die Deutsche Postcode LotterieDie Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits über 5.000 soziale und grüne Projekte mit mehr als 220 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.Das Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Straße. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.Postcode Lotterien international: Zusammen starkDie Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als 13 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke bereitgestellt. Damit gehören sie zu den größten privaten Fördermittelgebern der Welt.Postcode-Botschafter*innen des GlücksDer erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Seitdem konnten die internationalen Postcode Lotterien viele bekannte Persönlichkeiten als Botschafter*innen gewinnen, darunter George Clooney, Emma Thompson, Muhammad Yunus, Rafael Nadal, Nadia Murad, Katarina Witt, Toni Kroos und Kai Pflaume.