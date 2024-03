© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew



Die US-Notenbank wird am Mittwochabend um 19 Uhr deutscher Zeit ihre jüngste geldpolitische Entscheidung und aktualisierte Wirtschaftsprognosen bekanntgeben. Was der Markt erwartet.Es wird erwartet, dass die Zentralbank ihren Leitzins unverändert in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent belässt. Damit rückt die Veröffentlichung der jüngsten Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen der Fed am Mittwoch in den Mittelpunkt des Interesses, wobei sich die Marktbeobachter vor allem auf einen Teil konzentrieren: den neuen "Dot-Plot". Das Diagramm zeigt die Erwartungen der politischen Entscheidungsträger hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Zinssätze. Im Dezember zeigte ein Teil des "Dot …