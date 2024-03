© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Apple und Google kooperieren seit Jahren bei Thema Suchmaschinen. Nun plant der iPhone-Hersteller laut einem Medienbericht, Googles KI-Engine Gemini in das neue iPhone-Betriebssystem zu integrieren. Apple führt offenbar Gespräche über die Integration von Googles KI-Engine Gemini in sein iPhone. Das sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Bloomberg. Konkret plane Apple Gemini in das kommende iPhone-Betriebssystem iOS 18 zu integrieren. Gleichzeitig soll der iPhone-Hersteller aber auch Gespräche mit OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT, geführt haben. Apple testet seit Anfang letzten Jahres sein eigenes großes KI-Sprachmodell - die Technologie hinter der generativen KI - mit …