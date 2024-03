FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Reckitt nach einem US-Gerichtsurteil auf "Hold" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Angesichts von damit verbundenen Unwägbarkeiten taxierte Analyst Tom Sykes die Belastung hieraus für den Konsumgüterhersteller auf 1,9 bis maximal 4,1 Milliarden US-Dollar. Der Wert der Sparte Nahrungsmittel sei angesichts der jüngsten Kursverluste auf null gesunken, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2024 / 08:00 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B24CGK77

