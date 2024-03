Bitcoin Kurs: 100.000 Dollar bis Juni?

Nach einem monatelangen Bullrun gibt es nun eine Verschnaufpause bei Bitcoin. Die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung hat in der letzten Woche bei mehr als 73.500 Dollar ein Allzeithoch erreicht und ist am Wochenende teilweise unter die Marke von 66.000 Dollar gefallen. Ein weiterer Rücksetzer nochmal unter die 60.000 Dollar Marke wäre auch keine große Überraschung, nachdem der Kurs im letzten halben Jahr um mehr als 150 % gestiegen ist. An den langfristigen Prognosen ändert das allerdings nichts. Die 100.000 Dollar Marke könnte dennoch vielleicht sogar schon im Juni geknackt werden.

Ein Monat bis zum Halving

Die Aufregung um die Spot Bitcoin ETFs in den USA hat viele Marktteilnehmer fast schon vergessen lassen, dass das eigentliche große Event in jedem Krypto-Bullrun das Bitcoin Halving ist, welches alle vier Jahre ansteht. Bisher ist es immer erst nach dem Halving zu einer Rallye gekommen, bei der stets neue Höchststände erreicht wurden. Diesmal hat BTC zwar schon vorher ein neues Allzeithoch erreicht, das dürfte aber nichts daran ändern, dass der Kurs auch im Anschluss weiter steigt. Inzwischen ist es nur noch ein Monat, bis die Blockbelohnungen für Miner halbiert werden.

(Bitcoin Halving Countdown - Quelle: Nicehash)

Durch das Halving wird die Ausgaberate neuer Bitcoin halbiert, was bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage die Knappheit weiter erhöht. Schon jetzt kaufen allein die Emittenten der Spot Bitcoin ETFs an manchen Tagen mehr als die 10-fache Menge an Bitcoin, die an einem Tag geschürft werden kann. Bleibt die Nachfrage bis dahin konstant, würde der Markt nach dem Halving also noch schneller leergekauft werden.

Bitcoin-Rallye verpasst? Jetzt rechtzeitig bei Green Bitcoin einsteigen.

Suchinteresse noch vergleichsweise niedrig

Neben dem bevorstehenden Halving und der anhaltenden hohen Nachfrage bei den Spot Bitcoin ETFs in den USA lässt auch das Google Suchvolumen darauf schließen, dass der Peak diesmal noch längst nicht erreicht ist. Im Vergleich zum 2021, als der Kurs erstmals auf knapp 69.000 Dollar gestiegen ist, zeigen die Google Trends heuer noch relativ wenig Suchinteresse. Das deutet darauf hin, dass die FOMO (Fear of missing out - Angst, etwas zu verpassen) bei denjenigen, die normalerweise nichts mit Kryptowährungen zu tun haben, diesmal noch nicht einsetzen dürfte.

(Bitcoin Suchinteresse in den letzten 5 Jahren - Quelle: Google Trends)

Steigen die Kurse, steigt auch die mediale Präsenz von Bitcoin, was dazu führt, dass sich immer mehr Menschen darüber informieren und einige davon investieren, was zu weiter steigenden Kursen führt. Nach dem Halving könnte dieser Effekt wieder eintreten und den Kurs noch deutlich höher treiben.

Zinssenkungen als Kurstreiber

Ein weiterer Grund, warum der Bitcoin-Kurs schon im Juni die 100.000 Dollar Marke knacken könnte, ist die Tatsache, dass die Zinsen aktuell noch auf einem extrem hohen Niveau stehen, während im Jahr 2021, als Bitcoin sein Allzeithoch erreicht hat, die Zinsen noch bei null gelegen haben, sodass Anleger eine deutlich höhere Risikobereitschaft hatten. Im Juni könnte es sowohl in den USA als auch in Europa zu ersten Zinssenkungen kommen.

Sinken die Zinsen, werden sicherere Anlageklassen weniger attraktiv und die Bereitschaft der Anleger, mehr Risiken einzugehen, steigt, wodurch auch mehr Kapital in den Kryptomarkt gepumpt wird. Dass der Kurs schon beim aktuellen hohen Stand der Zinsen ein neues Allzeithoch erreicht hat, macht deutlich, dass der Kurs im Laufe des Jahres auch noch weit über 100.000 Dollar steigen könnte, wovon auch die meisten Experten ausgehen.

Wem das aktuelle Niveau von fast 70.000 Dollar dennoch zu hoch ist, um noch einzusteigen, der findet am Kryptomarkt zahlreiche Alternativen, die erst noch am Anfang stehen und ihre besten Tage noch vor sich haben könnten. Derzeit setzen Investoren vermehrt auf den neuen Green Bitcoin ($GBTC).

Jetzt mehr über Green Bitcoin erfahren.

Green Bitcoin bietet höheres Gewinnpotenzial

Auch wenn der Bitcoin-Kurs auf 100.000 Dollar steigt, bedeutet das für diejenigen, die erst jetzt investieren, noch ein Plus von rund 50 %. Deutlich höhere Gewinne können dagegen Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung einbringen, da diese ihren Wert oft innerhalb kürzester Zeit vervielfachen können, was für frühe Käufer Renditen von hunderten bis tausenden Prozent bedeuten kann. Bei Green Bitcoin ($GBTC) erwarten Analysten eine solche Kursexplosion nach dem Launch.

(Green Bitcoin Token-Vorverkauf - Quelle: Green Bitcoin)

Green Bitcoin basiert auf der Ethereum Blockchain, wodurch der Coin die Vorteile von Bitcoin und Ethereum in einem Projekt vereint. Schon in der Vergangenheit haben Token, die an Bitcoin angelehnt sind, eine extrem starke Performance mit Renditen von tausenden Prozent hinlegen können und bei Green Bitcoin sieht es danach stark danach aus, als könnte auch hier ein solcher Anstieg bevorstehen.

$GBTC ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Investoren innerhalb kürzester Zeit Token von fast 6 Millionen Dollar gekauft haben. Das hohe Interesse während des Presales legt eine Kursexplosion nach dem Launch nahe. Schon bevor $GBTC an den Kryptobörsen gelistet wird, wird der Preis im Vorverkauf mehrfach angehoben, was für frühe Käufer bereits einen Buchgewinn bis zum Handelsstart bedeutet.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und Green Bitcoin im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.