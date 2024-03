Krypto-News: Diese 3 Meme-Coins könnten 2024 explodieren

Die letzten Wochen und Monate haben gezeigt, dass Meme-Coins mittlerweile ein fester und vor allem wichtiger Bestandteil der Krypto-Welt sind. Gerade die Erfolgsgeschichten der Solana-Meme-Coins wie BONK und dogwifhat (WIF), aber auch etablierte Kryptowährungen wie Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB) konnten besonders stark zulegen. Kein Wunder, dass viele Anleger nun nach Meme-Coin-Varianten suchen, die noch jung sind und damit das Potenzial für besonders starke Kursgewinne besitzen.

Wir haben einmal eine Liste mit drei Meme-Währungen zusammengestellt, die bereits im Jahr 2024 eine 10x- oder gar 100x-Veränderung durchlaufen können. Dabei verraten wir genau, welche Vorteile diese noch jungen Meme-Coins bieten und wodurch sie sich von der Masse an neuen Projekten abheben.

Meme-Coin #1: Smog ($SMOG)

Der Solana-Meme-Coin Smog ($SMOG) ist ein perfekter Kandidat für unsere Liste, denn bereits jetzt konnte sich die noch junge Kryptowährung einen Namen machen und alleine im vergangenen Monat ein Plus von fast 200 % verzeichnen (siehe Bild unten). So wurde der $SMOG-Token erst am 09. Februar auf den Markt gebracht, konnte jedoch schnell vom aktuellen Hype rund um die Meme-Coins profitieren. Mittlerweile steht Smog bei einem Preisniveau von 0,2222 US-Dollar und nähert sich mit einer Marktkapitalisierung von über 173 Millionen US-Dollar immer weiter den großen Meme-Coins an.

Der Smog ($SMOG) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Doch wie genau hebt sich der Solana-Meme-Coin von der Konkurrenz ab? Einer der wichtigsten Punkte, der zum aktuellen Erfolg beigetragen hat, ist die Art und Weise, wie die Airdrop-Kampagne funktioniert. So nutzen die Entwickler hinter dem Smog-Coin hierfür die Zealy-Webseite, über die Nutzer sich zunächst einen kostenlosen Account erstellen müssen. Dann können sie verschiedene Aufgaben - "Quests" genannt - erledigen, wofür sie mit Punkten - "XP" genannt - belohnt werden. Letztere bieten dann wiederum einen Zugang zu den lukrativen Airdrops.

Aktuell wird der $SMOG-Token bereits auf einigen Kryptobörsen gelistet, kann jedoch auch noch weiterhin über die offizielle Webseite erworben werden, um so satte 10 % Rabatt zu erhalten. Allerdings läuft diese Aktion nur solange, bis der Smog-Coin ausverkauft ist. Praktisch ist auch, dass ein Kauf über die Webseite nicht nur mit ETH oder USDT getätigt werden kann, sondern auch Kreditkarten akzeptiert werden. Ausführliche Informationen zum gesamten Projekt lassen sich im offiziellen Whitepaper finden.

Meme-Coin #2: Sponge V2 ($SPONGEV2)

Wer sich schon länger mit erfolgreichen Meme-Coins beschäftigt, der dürfte im letzten Jahr von Sponge gehört haben. Dieser Meme-Token konnte nämlich im Jahr 2023 nicht nur einen überaus erfolgreichen Vorverkauf erleben, sondern nach dem offiziellen Launch sogar eine 100-fache Wertsteigerung erhalten. Damit galt er als einer der erfolgreichsten Meme-Projekte des Jahres. Nun läuft aktuell der Presale zu Sponge V2 ($SPONGEV2) - dem direkten Nachfolger der erfolgreichen Kryptowährung.

Doch wie kann sich Sponge V2 von seinem Vorgänger - und von den vielen anderen Meme-Coins am Krypto-Markt - unterscheiden? Einerseits muss hier das innovative Staking-System erwähnt werden: Im Augenblick ist es nicht möglich, den $SPONGEV2-Token direkt zu kaufen. Stattdessen wird ein neues Stake-to-Bridge-Modell verwendet, bei dem Anleger zunächst den alten $SPONGE-Token im offiziellen Staking-Pool anlegen und dafür - je nach Anzahl der angelegten Coins - mit regelmäßigen $SPONGEV2-Zahlungen belohnt werden. Das offizielle Whitepaper erklärt den besonderen Algorithmus genauer.

Darüber hinaus arbeiten die Entwickler derzeit an einem Play-To-Earn-Spiel (P2E), das als Blockchain-Game moderne Technologien mit der Gaming-Welt verbinden wird. Hierbei soll es zum Release zwei Varianten geben: Eine vollkommen kostenlose Version, die ohne den Einsatz von $SPONGEV2 gespielt werden kann. Außerdem eine Variante, über die Spieler zwar den nativen Token einsetzen, diesen jedoch auch wieder als Belohnung für das Spielen erhalten können.

Meme-Coin #3: Dogecoin20 ($DOGE20)

Der jüngste Meme-Coin in unserer Übersicht ist Dogecoin20 ($DOGE20). Der ERC-20-Token basiert ähnlich wie Shiba Inu auf der Ethereum-Blockchain und bietet damit Zugriff auf moderne Technologien wie zum Beispiel die sicheren und schnellen Smart Contracts. Darüber hinaus wurde schon jetzt im Presale ein offizieller Staking-Pool veröffentlicht, der laut Entwickler derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 402 % bietet. Grund genug für viele Investoren, bereits jetzt ihr Geld anzulegen, denn Dogecoin20 steht kurz davor, die Marke von 2 Millionen US-Dollar an gesammelten Kapital zu überschreiten - und das nur wenige Tage nach dem offiziellen Launch des Presales.

In the ever-evolving landscape of Cryptocurrency, Dogecoin20 emerges as a distinctive and innovative token.



Drawing inspiration from the beloved Shiba Inu-themed Memecoin universe while introducing a groundbreaking dimension of on-chain staking. pic.twitter.com/aHTuT3Jh4o - Dogecoin20 (@DOGE_COIN20) March 17, 2024

Darüber hinaus setzt Dogecoin20 einen besonders starken Fokus auf ein langfristiges Engagement durch eine stetig wachsende Community. So orientiert sich laut dem offiziellen Whitepaper das Projekt auch an der Direktive von Dogecoin - dem großen Vorbild -, die "Do Only Good Everyday" (zu Deutsch: "Täglich nur Gutes tun") lautet.

Der $DOGE20-Token wird aktuell zu einem günstigen Preis von 0,000164 US-Dollar angeboten. Durch diesen niedrigen Preis im Vorverkauf wird ein riesiges Potenzial für den Launch geboten, der dann sogar eine 100-fache Wertsteigerung nicht unrealistisch erscheinen lässt. So kann es sich - nicht zuletzt auch auf Grund des bereits laufenden Staking-Algorithmus - durchaus lohnen, frühzeitig zu investieren und vom kommenden Hype zu profitieren.

