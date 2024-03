Rostock (ots) -Am Mittwoch, den 20. März 2024 um 18 Uhr, laden der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, und der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, gemeinsam mit den Veranstaltern, dem Deutschen Maritimen Institut, dem Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. und dem Deutschen Marinebund e.V. zu einem Parlamentarischen Abend anlässlich des anstehenden Indo-Pacific Deployments2024 (IPD 2024). Gastgeber der Veranstaltung ist die Landesvertretung Niedersachsen.Auf dem Podium werden Herr Staatsminister Dr. Lindner (Auswärtiges Amt), Frau Parlamentarische Staatssekretärin Möller (BMVg), Herr Vizeadmiral Kaack, Herr Generalleutnant Gerhartz und Frau Dr. Bornheim (Verband Deutscher Reeder) über das wohl prominenteste gemeinsame Vorhaben der beiden Teilstreitkräfte in diesem Jahr informieren und diskutieren. Moderiert wird die Diskussion von Carolina Chimoy (Deutsche Welle).Hinweise für die PresseMedienvertretende sind zum Pressetermin "Parlamentarischer Abend der Deutschen Marine und Luftwaffe - Indo-Pacific Deployment 2024" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin: Mittwoch, den 20. März 2024. Eintreffen bis spätestens 17:15 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort: Landesvertretung NiedersachsenIn den Ministergärten 10, 10117 Berlin (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Programm:18:00 Uhr Beginn des Parlamentarischen Abends der Deutschen Marine und der Luftwaffe19:00 Uhr Ansprache des Inspekteurs der Marine, Vizeadmiral Jan Christian KaackAnsprache des Inspekteurs der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz19:10 Uhr Podiumsdiskussion: Indo-Pacific Deployment 2024 (Moderation: Frau Chimoy)Vizeadmiral Kaack, Generalleutnant Gerhartz, Herr Staatsminister Dr. Lindner, Frau Parlamentarische Staatssekretärin Siemtje Möller, Frau Dr. Gaby BornheimAnschl. Möglichkeit der Aufnahme von O-Tönen20:00 Uhr Eröffnung des Buffets23:00 Uhr Ende der VeranstaltungAnmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Dienstag, den 19. März 2024, 16 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum der Marine per E-Mail zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineDezernat PressearbeitTelefon: 0381 802 51521/51522/51516E-Mail: pressearbeitmarine@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/5737966