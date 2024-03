München (ots) -mit diesen Themen und Gästen:Klimaschutz, Migration, Wirtschaft - Regierung und Union im Dauerstreit?Im Studio die Bundesumweltministerin Steffi Lemke (B'90/Grüne) und der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag Alexander Dobrindt.Fünfte Amtszeit für Putin - die Scheinwahl in RusslandIm Gespräch der langjährige deutsche Botschafter in Russland Rüdiger von Fritsch.Die Kommentatoren:Der Schauspieler Walter Sittler, die stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros vom Redaktionsnetzwerk Deutschland Kristina Dunz und das Mitglied der Chefredaktion von t-online Christoph Schwennicke.Die Gäste:Steffi Lemke, B'90/Grüne(Bundesumweltministerin)Alexander Dobrindt, CSU(Landesgruppenvorsitzender)Rüdiger von Fritsch (langjähriger Botschafter in Russland)Walter Sittler (Schauspieler)Kristina Dunz (RND)Christoph Schwennicke (t-online)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5737961