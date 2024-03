MOSKAU (dpa-AFX) - Nach offizieller Auszählung aller Stimmen bei der Präsidentenwahl in Russland hat die zentrale Wahlkommission ein Ergebnis von 87,28 Prozent für Amtsinhaber Wladimir Putin verkündet. Auf den zweiten Platz sei mit 4,31 Prozent der Kommunist Nikolai Charitonow gekommen, meldeten russische Agenturen am Montag unter Berufung auf die Wahlleitung in Moskau. Dem Kandidaten Wladislaw Dawankow von der liberalen Partei Neue Leute wurden 3,85 Prozent zugeschrieben, dem Ultranationalisten Leonid Sluzki 3,2 Prozent. Allerdings war die Abstimmung nach Einschätzung der unabhängigen Wahlbeobachtungsorganisation Golos von einem in Russland nie dagewesenen Ausmaß an Manipulation und Druck auf die Wählerinnen und Wähler geprägt. Die Wahlbeteiligung wurde offiziell mit 77,44 Prozent angegeben./fko/DP/nas