In der vergangenen Handelswoche fiel der Euro gegenüber dem US-Dollar zurück, nachdem höher als erwartete Inflationsdaten die Sorge vor einer späteren Zinssenkung der Fed geschürt haben. Doch den Bullen ist es gelungen, die Abwärtsbewegung an einem wichtigen Support zu stoppen. Da der Aufwärtstrendkanal weiterhin intakt ist, besteht im Vorfeld des Fed-Zinsentscheids am Mittwoch eine neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...