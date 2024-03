Hamburg (ots) -Einmal Nachrichtensprecherin sein, News für Instagram produzieren oder selbst tagesaktuell recherchieren: Zum Tag der Pressefreiheit 2024 am 3. Mai bietet der NDR in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein vielfältige Medienkompetenz-Angebote an. Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse können erleben, wie Journalismus funktioniert. Der NDR bietet jeweils zwei Workshops in Hamburg und Hannover an, für die Lehrkräfte ihre Klassen anmelden können.Workshops in Hamburg und Hannover: Onlinejournalismus, KI & NachrichtenmoderationIn Hamburg können Schülerinnen und Schüler entweder mit professioneller Hilfe ein Nachrichtenthema für einen Social Media-Kanal oder das Radio umsetzen oder selbst im Studio des "Hamburg Journal" aktuelle Nachrichten schreiben und sprechen.Alle Klassen bekommen außerdem eine Führung durch verschiedene Redaktionen und können sich an Diskussionsrunden zu Themen rund um Nachrichten beteiligen. Dabei sind die Moderatorin Merlin van Rissenbeck und Reporterin Anna Rüter.In Hannover beschäftigen sich Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 unter anderem mit grundsätzlichen Fragen zu News: Wie wählen Redaktionen Themen aus? Wann ist eine Quelle unabhängig? Wie unterscheidet man Fakten von Falschinformationen? Gemeinsam erarbeiten sie die Grundlagen fürs Nachrichtenmachen und schauen auf das, was Niedersachsen interessiert. Reporterin Marie-Caroline Chlebosch unterstützt dabei.Journalismus macht Schule in Schleswig-Holstein - Der NDR ist mit dabeiIn Schleswig-Holstein besuchen NDR Journalistinnen und Journalisten vom 3. Mai bis 19. Juli 2024 im Rahmen des Projekts "Journalismus macht Schule" (JMS) wieder Schulklassen. Sie gehen in den Dialog zu aktuellen Themen wie "Recherche in sozialen Medien" oder "Fake News erkennen".Mehr Infos zur Anmeldung für alle Workshops hier: https://ots.de/KwIrtlPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5738065