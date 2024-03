Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Newsletter - März 2024

Performances

Die offensive Aufstellung des Alpine Multiple Opportunities Fund führte im vergangenen Monat zu einem Zuwachs von +3,0%. Im bisherigen Jahresverlauf 2024 beträgt die Performance +5,6%.

Status Quo

Der Aufwärtstrend in Aktien, Anleihen und Edelmetallen läuft auf Hochtouren - und der derzeit einzige Verlierer ist zur Zeit der Investor in Cash.

Auch Gold durchbrach seine ursprünglichen Widerstände bei 2.060 und 2.071 nach oben und notiert nun auf seinem All-Time-High bei aktuell 2.175 US-$/Unze.

Der Euro notiert - einhergehend mit dem Risk-On-Mode sowie angekündigten Zinssenkungen der EZB - sukzessive schwächer bis auf 1,09 US-$/€.

Outlook

Es sind maßgeblich drei Gründe, die die Märkte rund um den Globus - mit Ausnahme noch der Aktienmärkte Asiens - treiben:

1. Die Erwartung an sinkenden Zentralbankzinsen, da die Inflationszahlen sukzessive rückläufig sind. Jüngst hat auch die EZB ihre verbale Position um 180 Grad gedreht und erste Zinssenkungen für den Juni 24 in Aussicht gestellt.

2. Stark steigende Unternehmensumsätze und -gewinne durch KI. Insbesondere die Tech-Titel vermelden teilweise unerwartete Rekordzahlen, die die Erwartungen an die gesamte Branche nach oben ziehen. Ferner entstehen hieraus auch abgeleitete Phantasien für nahezu alle Branchen, das mittels des Einsatzes von KI auch dort zukünftig Umsätze und Gewinne steigen werden.

3. Steigende Produktivität in den USA. Erstmals seit den 90er Jahren sehen wir wieder eine steigende Produktivität in den USA. D.h. bei konstantem Einsatz von Arbeit und Kapital/Maschinen entsteht ein höherer Output/Umsatz/Gewinn. Wir vermuten den Hauptgrund hierfür maßgeblich in der unter 2. beschriebenen Hinwendung zu KI in vielen Bereichen des Dienstleistungs- aber auch Produktionsgewerbes.

Diese drei Gründe werden die Treiber für den weiteren Aufwärtstrend bei Aktien und Anleihen sein.

Grundsätzlich befinden wir uns in der Dritten von fünf Wellen im laufenden aufwärts gerichteten Konjunkturzyklus. Normalerweise dauert diese laufende Welle drei rund zwei Jahre, entsprechend noch bis Ende des Jahres 2024.

Sollten wir am 5. November im Rahmen der US-Präsidentschaftswahlen erneut Donald Trump als Wahlsieger sehen, dürfte die laufende Welle 3 - indirekt durch ihn - deutlich verlängert werden. Trump würde - wie in seiner ersten Amtszeit - alles versuchen, die Wirtschaft zu stützen - dies auch u.a. mittels Einflußnahme auf die Zentralbank, die Zinsen zügiger und stärker zu senken.

Einmal mehr, aber auch unsererseits gesagt: Die negativven Konsequenzen einer neuerlichen Wahl Donalds Trumps für die Weltpolitik möchten wir nicht kommentieren.

Die klaren Erwartungen auf Zinssenkungen hat insbesondere sehr lang laufende Staatsanleihen auf beiden Seiten des Atlantiks wieder zu einem interessanten Portfoliobaustein werden lassen. Neben einer Rendite von 3-4% bestehen auch valide Chancen auf Kurssteigerungen bei kommenden Zinssenkungen. Wir haben entsprechende Positionen aufgebaut.

Im Gold war der Ausbruch über die 2.134 US-$/Unze entscheidend. Wir schauen uns einen Wiederaufbau der Position an.

Der US-$ wird grundsätzlich wieder fesvter novtieren - spätestens, wenn Europa wieder seine Uneinigvkeit zeigen wird. Hiervor könnte durchaus noch eine US-$ Schwäche bis 1,12 US-$/€ liegen. Allerdings wird der übergeordnete Weg in Richtung Parität gehen.

Auch ein weitere Bewegung unter 0,96 in Richtung des All-Time-Highs gegen den Euro bei 0,84 US-$/€ können wir uns sehr gut vorstelvlen, denn der Grundsatz "starke Wirtschaft hat eine starke Währung" wird wieder in der Vordergrund rücken. Allerdings wäre eine nochmalige kurzfristige Schwäche des US-$ aus rein charttechnischer Sicht möglich!

Wir haben unsere US-$-Positionen weiterhin nicht abgesichert.