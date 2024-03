Insidern zufolge könnte Thyssenkrupp noch in dieser Woche über weit fortgeschrittene Verhandlungen informieren. Wie der Finanzdienst Bloomberg berichtet, steht die Private-Equity-Firma Carlyle aus den USA kurz davor, in fortgeschrittene Gespräche einzutreten, um einen Mehrheitsanteil am der Thyssenkrupp-Sparte Marine Systems zu übernehmen. Informierten Personen zufolge könnte der Kaufpreis inklusive Schulden bei rund 1,5 Milliarden Euro liegen. Die gescholtene Aktie von Thyssenkrupp reagiert positiv ...

