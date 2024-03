NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind mit Schwung in die neue Woche gestartet. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch verzeichnen vor allem die Technologiewerte an der Nasdaq klare Kursgewinne, während es an der Wall Street verhaltener zuging. Für etwas Unterstützung sorgten Immobilienmarktdaten. So stieg der NAHB-Hausmarktindex im März zum vierten Mal in Folge, während Analysten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet hatten.

Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,33 Prozent auf 38 843,62 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,04 Prozent auf 5170,10 Punkte. Beim technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 stand ein Gewinn von 1,60 Prozent auf 18 093,01 Punkte zu Buche./edh/mis

