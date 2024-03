Kymeta Osprey u8 HGL, ein hybrides mobiles GEO-LEO-Endgerät, wird nach erfolgreichen Feldversuchen jetzt ausgeliefert

Kymeta (www.kymetacorp.com), der weltweit führende Anbieter von Satelliten-Flachantennen, gab heute auf der SATELLITE 2024 bekannt, dass in seiner Betriebsstätte in Woodinville (US-Bundesstaat Washington) die Auslieferung des Osprey u8 HGL, eines hybriden Terminals für den geostationären und erdnahen Orbit (GEO/LEO/LTE), das speziell für militärische Nutzer entwickelt wurde, angelaufen ist. Dabei handelt es sich um das erste kommerziell verfügbare Multi-Orbit-Terminal und zugleich das erste Multi-Orbit-Terminal für das LEO-Satellitennetzwerk von Eutelsat OneWeb. Kymeta hatte die offizielle Markteinführung im Oktober letzten Jahres angekündigt und arbeitet nun seinen Auftragsbestand ab.

Kymeta The Future of Military SATCOM is now. On the move GEO-LEO-LTE from one single terminal Osprey u8 HGL (Photo: Business Wire)

Im Februar demonstrierte das Kymeta-Team im Feld die Fähigkeiten des neuen Osprey u8 HGL, das den Streitkräften eine robuste und für Auto-PACE geeignete Kommunikation bietet, die den Anforderungen anspruchsvoller und rauer Militärumgebungen gerecht wird. Mit seinen Multi-Orbit- und Multinetzwerk-Fähigkeiten bietet das Terminal Osprey u8 HGL eine noch höhere Verfügbarkeit. Es ist zudem langlebig, hat einen niedrigen Energieverbrauch, und es ist unauffällig und einfach zu bedienen.

Das Osprey u8 HGL beinhaltet ein im Feld austauschbares Modem-Modul und ein OneWeb-Modem zum Aufbau von Verbindungen mit dem LEO-Netzwerk Eutelsat OneWeb. Zur Markteinführung ist ein Modul vom Typ iDirect 950mp erhältlich, das TRANSEC-Dienste über GEO-Satelliten ermöglicht. Andere Modulkonfigurationen werden in Kürze verfügbar sein, so dass die Endanwender die Konfiguration ihres Terminals an ihre jeweiligen Einsatzanforderungen anpassen können.

Erste Rückmeldungen waren durchweg positiv, wie die Aussage eines Militärangehörigen belegt: "Das ist alles, wonach wir bei einem Terminal gesucht haben: Form, Funktion und Leistungsmerkmale. Die Umschaltung von LEO auf GEO hat unsere Erwartungen weit übertroffen. Es ist erstaunlich, dass Kymeta schon jetzt den dringenden Bedarf der Nutzer an Multi-Orbit-SATCOM deckt."

Andere Teilnehmer an den Feldvorführungen der Army äußerten sich in Kommentaren wie "Ich kann es kaum erwarten, damit zu beginnen!" und "Wow! Es verfolgt Satelliten über sehr schwierigem Terrain."

"Das Kymeta Osprey HGL besitzt die einzigartige Fähigkeit, die Anforderungen der Regierung zur Unterstützung der PACE-Pläne der Regierung zu erfüllen", sagte Ian Canning, Chief Operating Officer von OneWeb Technologies. "Osprey unterstützt durch die gleichzeitige LTE-/Satellitenkonfiguration die Multi-Netzwerk- und Multi-Orbit-Anforderungen mit dem zusätzlichen Vorteil, dass nun auch OneWeb-LEO-Fähigkeiten hinzugefügt werden können."

Jon Osler, Senior Vice President Global Sales and Services von Kymeta, kommentierte: "In der gegenwärtigen Militärlandschaft ist die mobile Konnektivität zu einem unverzichtbaren Erfolgsfaktor geworden. Im Gegensatz zu anderen Sektoren ist das Militär in hohem Maße auf zuverlässige, anpassungsfähige und widerstandsfähige mobile Kommunikationssysteme angewiesen, um seine Einsatz- und Ausbildungsanforderungen zu erfüllen. Wir sind stolz auf unsere langjährige Partnerschaft mit dem Militär und liefern innovative Lösungen, die alle Erwartungen erfüllen und übertreffen."

Mit diesem Meilenstein festigt Kymeta seine Führungsrolle in der Multi-X-Revolution. Die Teilnehmer der SATELLITE 2024 in Washington, DC, vom 18. bis zum 20. März sind herzlich eingeladen, den Konferenzraum 156 von Kymeta zu besuchen, um das Osprey u8 HGL vor Ort zu besichtigen und mit einem Mitglied des Kymeta-Teams zu sprechen.

Über Kymeta

Kymeta ist Branchenführer im Bereich Flat-Panel-Satellitenantennen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von Unternehmens- und Militäranwendungen und erschließt den gewerblichen Mehrwert des Weltraums, um den enormen, ungedeckten Bedarf an allgegenwärtiger Breitband- und echter mobiler Konnektivität für Kunden in aller Welt zu decken. Die innovative Metasurface-Technologie von Kymeta, gepaart mit einem Software-First-Ansatz, hat die erste kommerziell verfügbare, auf Metamaterial basierende und elektronisch gesteuerte Satelliten-Flachantenne möglich gemacht. Die kostengünstigen, stromsparenden und durchsatzstarken Lösungen von Kymeta ermöglichen eine einfache Verbindung während der Fahrt oder im Stand, und zwar für jedes Fahrzeug, Schiff oder Flugzeug oder jede feste Plattform. Sie versetzen verschiedene Branchen auf der Erde in die Lage, ihre Abläufe durch die Nutzung von satellitengestützten Kapazitäten im Weltraum zu verändern.

Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond im US-Bundesstaat Washington.

Weitere Informationen erhalten Sie unter kymetacorp.com.

