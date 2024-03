DJ VW-Arbeiter in den USA wollen sich Gewerkschaft UAW anschließen

Von Al Root

NEW YORK (Dow Jones)--Die Volkswagen-Mitarbeiter im US-Werk in Chattanooga wollen sich der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) anschließen. Sie haben der Behörde NLRB eine Petition übermittelt, in der sie eine Wahl über den Anschluss an die UAW fordern. Das Werk, in dem das SUV Atlas und der vollelektrische ID.4 produziert werden, hat rund 4.000 Mitarbeiter.

Es wäre ein Erfolg für UAW-Chef Shawn Fain, der im November nach den erfolgreichen Verhandlungen mit den großen drei Autobauern aus Detroit, eine Ausweitung des Organisationsgrades in der US-Autobranche angekündigt hatte. Laut Gewerkschaft hat eine überwältigende Mehrheit in Chattanooga Gewerkschaftsanträge unterzeichnet.

Wenn eine Wahl angesetzt wird und eine Mehrheit der Mitarbeiter mit ja stimmt, kann die UAW Verhandlungen mit VW aufnehmen. Der Konzern reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um eine Stellungnahme.

March 18, 2024 12:13 ET (16:13 GMT)

