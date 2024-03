PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind nur wenig verändert in die "Notenbankwoche" gestartet. Die Anleger zeigten sich vorsichtig mit Blick auf das, was wichtige internationale Zentralbanken in den kommenden Tagen entscheiden werden. Gespannt wird dabei vor allem auf die Vertreter der US-Notenbank Fed geblickt, aber auch auf die Bank of Japan.

Der EuroStoxx 50 pendelte im Handelsverlauf ein wenig um seinen Schlussstand vom Freitag und stand zeitweise wieder knapp über der 5000er-Marke. Letztlich sank der Leitindex der Eurozone aber um 0,07 Prozent auf 4982,76 Punkte.

Der französische Leitindex Cac 40 verlor 0,20 Prozent auf 8148,14 Zähler. Der britische Leitindex FTSE 100 büßte 0,06 Prozent auf 7722,55 Punkte ein./edh/mis

EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545