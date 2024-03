DJ XETRA-SCHLUSS/DAX geht in Wartestellung vor Fed-Entscheidung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist wenig verändert in die neue Woche gestartet. Der DAX gewann drei Punkte auf 17.939 Punkte. "Größere Rücksetzer sind damit erst einmal nicht in Sicht", sagte ein Marktteilnehmer. Die Anleger dürften sich zurückhalten vor den Notenbanksitzungen im weiteren Wochenverlauf. Im Blick stehe vor allem die US-Notenbank am Mittwoch mit der Frage, ob die erste Zinssenkung wegen der hartnäckigen Inflation weiter nach hinten geschoben werden müsse, hieß es im Handel. Die Meinungen über die Auswirkungen eines Verschiebens gehen auseinander. Während einige Marktteilnehmer der Auffassung sind, ein Verschieben sei negativ, meinen andere, die Fantasie bleibe auf jeden Fall im Markt und stütze die Kurse.

Es gilt als ausgemacht, dass die Fed die Leitzinsen unverändert lassen wird. Spannender wird daher der Ausblick, insbesondere nach den zuletzt negativen Überraschungen bei der Inflationsentwicklung in den USA. Interessant wird es, zu erfahren, wie viele Zinssenkungen die US-Notenbank selbst für das laufende Jahr erwartet. Bislang hat sie drei Senkungen (bzw 75 Basispunkte) in Aussicht gestellt. Dies entspricht in der Zwischenzeit auch der Markterwartung.

Automobil-Aktien lagen gut im Markt. "Die anstehende Dividendensaison stützt", sagte ein Marktteilnehmer. Die Dividendenrenditen von zum Beispiel knapp 8 Prozent bei VW und gut 7 Prozent bei Mercedes-Benz machten die Titel attraktiv. VW gewannen 1,4 Prozent, Porsche AG 3,9 Prozent, Mercedes-Benz 0,4 Prozent und BMW 0,3 Prozent.

DZ Bank treibt Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall legten nach einer Studie der DZ Bank um 4,4 Prozent auf 477,10 Euro zu - die Analysten haben ein Kursziel von 524 Euro für die Aktie aufgerufen. Im Laufe des Jahres erwartet die DZ Bank den Zuschlag für mehrere größere und langfristige Rüstungsprojekte und einen Anstieg des Auftragsbestands auf über 50 Milliarden Euro.

Airbus haben ein neues Allzeithoch bei 164,14 Euro markiert. Die Titel gingen 0,4 Prozent fester aus dem Handel. Der Konzern profitiert davon, dass die negativen Schlagzeilen zu Boeing nicht abreißen.

Nach endgültigen Zahlen büßten Hannover Rück 0,1 Prozent ein. Operatives Ergebnis (EBIT) und Nettogewinn entsprachen den vorläufigen Angaben, urteilte die Citi. Die Gesamtdividende pro Aktie von 7,10 Euro hat jedoch knapp unter der Citi-Schätzung von 7,20 Euro gelegen - wegen einer etwas schwächeren Sonderdividende.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 17.939,21 +0,0% +7,09% DAX-Future 18.217,00 -0,1% +7,59% XDAX 17.936,85 -0,3% +6,97% MDAX 26.142,59 +0,3% -3,67% TecDAX 3.384,73 +0,1% +1,42% SDAX 13.903,78 -0,0% -0,41% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,66 -28 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 18 21 1 3.079,0 63,8 206,8 MDAX 27 21 2 509,0 31,1 98,8 TecDAX 15 14 1 740,7 17,9 67,3 SDAX 35 30 5 84,9 7,3 17,0 ===

