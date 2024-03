Jupiter, BOME und WIF profitieren von Solana-Hype - Nächster Milliarden Dollar Coin unterwegs?

Wer früher einen erfolgreichen Coin launchen wollte, ist an Ethereum nicht vorbeigekommen. Mit den hohen Gebühren musste man leben, da nicht denkbar war, dass Projekte auf anderen Blockchains gleich erfolgreich sein können wie die auf der größten Plattform für Smart Contracts und dApps. Heute sieht das schon ganz anders aus. Wer Großes vor hat, launcht auf Solana und hat damit mindestens genauso gute Chancen. Aktuell pumpen einige Coins, die auf Solana basieren, wodurch auch SOL durch die Decke geht. Der nächste Milliarden Dollar Coin auf Solana könnte bereits in den Startlöchern stehen.

Das Solana-Ökosystem boomt

Man kann es drehen und wenden wie man will: Solana macht Ethereum derzeit auf jeden Fall Konkurrenz. Unter den größten 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung sind die drei größten Gewinner alle aus dem Solana-Ökosystem. Der Token der Jupiter Exchange hat seinen Wert in der letzten Woche fast verdoppelt, SOL hat um mehr als 36 % zugelegt und auch Dogwifhat liegt mit mehr als 35 % im Plus.

(Top Gainer unter den Top 100 - Quelle: Coinmarketcap)

In Zeiten, in denen der Bitcoin-Kurs steigt, steigen natürlich auch die meisten Altcoins, aber während BTC korrigiert, ist das durchaus eine beeindruckende Leistung. Dabei fehlt in dieser Liste noch Book of Meme (BOME), der in der letzten Woche alle Rekorde gebrochen hat und innerhalb von zwei Tagen eine Marktkapitalisierung von über 1,5 Milliarden Dollar erreicht hat. Derzeit kann es sich also durchaus lohnen, nach vielversprechenden Coins auf Solana Ausschau zu halten, wobei mit $SMOG bereits der nächste Milliarden Dollar Meme Coin bereitstehen könnte.

$SMOG könnte kurz vor Binance Listing stehen

Der Smog Token hat schon beim Launch die Aufmerksamkeit der Trader auf sich gezogen, da der Wert innerhalb der ersten 3 Tage auf über 100 Millionen Dollar gestiegen ist. Auch eine Bridge auf Ethereum wurde kurz nach dem Launch eingerichtet, um den Meme Coin noch mehr Tradern zugänglich zu machen. Seitdem hat sich viel getan. Zwischenzeitlich ist die Marktkapitalisierung auf knapp 300 Millionen Dollar gestiegen, wodurch auch Binance auf den Token aufmerksam werden könnte.

(SMOG Token Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Nach einer Korrektur, die sich über alle großen Meme Coins in den letzten Tagen erstreckt hat, erholt sich SMOG nun wieder und ist allein in den letzten 24 Stunden um knapp 10 % gestiegen. Die Bewertung liegt damit immer noch bei über 150 Millionen Dollar, sodass sich nun eine Einstiegsmöglichkeit für Trader bieten könnte.

MYRO hatte eine ähnlich hohe Bewertung wie Smog als Binance verkündet hat, den Coin ins Programm zu nehmen, worauf der Kurs nochmal explodiert ist. Sollte es also auch bei $SMOG bald zum Listing an der größten Kryptobörse der Welt kommen, könnte hier tatsächlich schon der nächste Milliarden Dollar Meme Coin entstehen.

Staking und Airdrops

Neben einem möglichen Binance Listing sind es vor allem auch die Staking-Funktion und die Airdrop-Kampagne, die Anleger bei Laune halten und zum Erfolg von SMOG beitragen. Staker erhalten eine Rendite von 42 % APY, wenn sie ihre Token für 3 Monate sperren. Ein Angebot, das bereits von zahlreichen Investoren genutzt wird und so für eine gewisse Preisstabilität sorgt. Außerdem haben Anleger die Möglichkeit, auf der Website verschiedene Quests zu erledigen, um XP zu sammeln und sich so für den Airdrop zu qualifizieren.

(SMOG Token kaufen - Quelle: Smog-Website)

Um einen der größten Airdrops im Solana-Ökosystem bieten zu können, wie es auf der Website heißt, wurden 35 % der Token reserviert. Beim aktuellen Wert entspricht das weit mehr als 50 Millionen Dollar, sodass die Chancen gut stehen, dass $SMOG auch langfristig noch immer wieder unter den Top-Performern im Solana-Ökosystem auftaucht. Gelingt das Comeback auf ein neues Allzeithoch, wäre ein weiterer Anstieg auf eine Milliarde Dollar keine große Überraschung.

