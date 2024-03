Der Anbieter von Cybersicherheitslösungen RevBits wurde bei den 20. jährlichen Globee Cybersecurity Global Excellence Awards als Gewinner mehrerer Gold-, Silber- und Bronze-Auszeichnungen für seine Lösungen und als Unternehmen genannt

RevBits, Gewinner in acht Kategorien der Globee Cybersecurity Awards 2024, treibt den Stand der Cybersicherheitslösungen weiter voran. Mit den Globee Awards werden die weltweit besten Anbieter für ihre organisatorische Leistung, Innovationen, Produkte und Dienstleistungen, Führungsqualitäten, Initiativen und vieles mehr ausgezeichnet.

RevBits freut sich über den Erhalt von acht Auszeichnungen in mehreren Kategorien.

Auszeichnungen auf Unternehmensebene:

Silber Innovativstes Sicherheitsunternehmen RevBits



Silber Cybersecurity Chief Technology Officer des Jahres Mucteba Celik, CTO, RevBits



Auszeichnung auf Produktebene:

Gold Sicherheitsplattform RevBits Cyber-Intelligence-Plattform



Gold Täuschungsbasierte Sicherheit RevBits Täuschungstechnologie



Gold Endpunkt-Erkennung, Sichtbarkeit Reaktion RevBits Endpunkt-Sicherheit EDR



Silber Privilegierte Zugriffskontrolle, Sicherheit Management RevBits Privileged Access Management



Bronze E-Mail-Sicherheit und -Verwaltung RevBits E-Mail-Sicherheit



Bronze Zero-Trust-Sicherheit RevBits Zero-Trust-Netzwerk



"Diese Anerkennung von acht Auszeichnungen für unser Unternehmen, unseren CTO und alle sechs unserer Hauptproduktmodule ist äußerst erfreulich. Sie bestätigt, dass sowohl die Breite als auch die Tiefe unserer Lösung auf dem überfüllten Markt für Cybersicherheit unübertroffen ist", so David Schiffer, CEO. "Einer unserer Slogans lautet 'Every CISO's Dream' ('der Traum eines jeden CISO') und die intelligente Cybersecurity-Plattform von RevBits ist genau das."

"Innovation ist der Kern von allem, was wir tun", sagte Mucteba Celik, CTO. "Wir haben wahrscheinlich die größte Reichweite aller Anbieter von Cybersicherheitssoftware auf dem Markt. Und dennoch hat jedes einzelne unserer Produkte innovative und einzigartige Funktionen, die es von anderen Mainstream-Lösungen abheben. Wir haben eine breitere Abdeckung mit überlegenen Produkten. Wir arbeiten weiter an Innovationen. 2023 werden beispielsweise drei unserer Lösungen vollständig in Air-Gapped-Umgebungen eingesetzt werden können (EPS&EDR-, PAM- und DT-Lösungen). Es ist einmal mehr erfreulich, dies von den Experten bestätigt zu sehen."

Über RevBits

RevBits ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit, das mit Hilfe von Verhaltensanalysen, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen durch die RevBits Cyber Intelligence Platform (CIP) ein neues Maß an Sicherheits-IQ bietet. RevBits CIP ist eine erweiterbare Plattform, die in Syslog, LogRhythm, Splunk, SIEM und andere Log-Management- und Sicherheitsplattformen integriert werden kann. Das integrierte Dashboard oder die mobile App ermöglicht es einem CISO, den Status aller wichtigen Komponenten seiner Cyberabwehr zu sehen.

RevBits führt die Cybersicherheit auf die nächste Entwicklungsstufe, indem wir auf Basis von mehreren patentierten Technologien neue Funktionen entwickeln, um unseren Wettbewerbsvorteil zu sichern. RevBits beseitigt Sicherheitslücken zwischen isolierten Produkten, die unterschiedliche Alarme, Protokolle, Ereignisse oder Verhaltensanalysen weder integrieren, korrelieren noch analysieren können. Die patentierte Technologie von RevBits umfasst die branchenweit besten Cybersecurity-Module und gewährleistet einen überragenden Schutz durch ihr nahtloses Zusammenwirken.

RevBits hat seinen Hauptsitz in Mineola, NY, und verfügt über Niederlassungen in Princeton, NJ, Boston, MA, Houston, TX, Antwerpen, Belgien, und London, England. Für weitere Informationen über RevBits besuchen Sie bitte www.revbits.com.

Contacts:

Neal Hesterberg

Vizepräsident für Geschäftsentwicklung

RevBits

Neal.hesterberg@revbits.com