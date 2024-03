Kindeva Drug Delivery (Kindeva), ein weltweit führender Anbieter von Kombinationspräparaten, begrüßt heute Jennifer Riter als Vizepräsidentin für analytische Dienstleistungen, die die kürzlich angekündigte globale Geschäftseinheit für analytische Dienstleistungen leiten wird

Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240318492225/de/

Jennifer Riter joins Kindeva Drug Delivery as Vice President of Analytical Services to lead new analytical services business unit. (Photo: Business Wire)

Riter kommt von West Pharmaceutical zu Kindeva, wo sie in den letzten 27 Jahren verschiedene technische und leitende Funktionen innehatte und zuletzt als Senior Director, Business and Technical Operations, tätig war. Sie bringt besondere Führungsqualitäten und Fachkenntnisse im Bereich der analytischen Tests mit, darunter extrahierbare und auslaugbare Stoffe, Integrität von Behälterverschlüssen und Produktleistung von Geräten/Kombinationen sowie Partikelanalyse. Sie ist derzeit Vorsitzende des Verwaltungsrats der Lock Haven University Foundation und unterrichtet an der University of Maryland Baltimore County einen Kurs im Rahmen des Lehrplans für Kombinationsprodukte.

"Das Fachwissen von Kindeva in allen Bereichen der Arzneimittelverabreichung und -herstellung ist in der Branche unübertroffen", so Riter. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um unsere Fähigkeiten und Fachkenntnisse im Bereich der analytischen Dienstleistungen zu erweitern und mit den Kunden an ihrem analytischen Ansatz und ihrer Strategie für ihre Kombinationsprodukte zu arbeiten."

"Jennifers Erfahrung verbindet Wissen über Primärverpackungskomponenten und Einschließungs- und Abgabesysteme mit praktischer Erfahrung in der Bereitstellung von technischem Support und analytischen Lösungen für multinationale Kunden", sagte David Stevens, kaufmännischer Leiter von Kindeva Global. "Die lange Liste an Erfahrungen und technischem Wissen, die sie in das Team einbringt, wertet Kindeva als globale CDMO für Arzneimittel-Wirkstoff-Kombinationen auf und baut die Zukunft der integrierten und eigenständigen analytischen Unterstützung für den breiteren pharmazeutischen, biopharmazeutischen und medizintechnischen Sektor auf."

Riter wird in diesem Frühjahr an Branchenkonferenzen teilnehmen und für Gespräche zur Verfügung stehen, darunter zwei, auf denen sie im Namen von Kindeva präsentiert die 2024 INTERPHEX Conference am 17. April in New York City und der Pharma Ed Combination Products Summit am 3. Mai in Philadelphia.

Über Kindeva Drug Delivery

Kindeva Drug Delivery ist ein globales Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, das sich auf Kombinationsprodukte aus Arzneimitteln und Medizinprodukten konzentriert. Wir entwickeln und produzieren Produkte in einer breiten Palette von Darreichungsformen für Arzneimittel, einschließlich pulmonaler und nasaler, injizierbarer und transdermaler Darreichungsformen. Unser Dienstleistungsangebot reicht von der frühen Machbarkeitsstudie bis hin zur Abfüllung und Fertigstellung von Arzneimitteln im kommerziellen Maßstab, der Herstellung von Behälterverschlusssystemen und der Montage von Arzneimitteln und Medizinprodukten. Kindeva beliefert einen globalen Kundenstamm von unseren hochmodernen Produktions-, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in den USA und Großbritannien aus.

