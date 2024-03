Eine Koalition internationaler Klimaorganisationen wird am 20. März 2024 zu einer Veranstaltung in Kopenhagen zusammenkommen, um den Staats- und Regierungschefs der Welt Empfehlungen zur Integration von Klima und Entwicklung für die Klimafinanzierung zu geben, bevor ein Jahr intensiver Verhandlungen beginnt, die auf der Klimakonferenz in Kopenhagen beginnen.

Das Jahr 2024 ist von herausragender Bedeutung für unsere Zukunft. Wir müssen die Klimakrise dringend in den Griff bekommen, und zwar im Rahmen der weiter gefassten Ziele für nachhaltige Entwicklung. Die diesjährigen hochrangigen Treffen im Vorfeld der COP29 werden sich auf die Klimafinanzierung konzentrieren und darauf abzielen, die erheblichen Finanzierungslücken zu schließen.

Um diese Diskussionen in Gang zu bringen, veranstalten DanChurchAid, E3G, das International Institute for Environment and Development, CONCITO, NDC Partnerships und die UN Foundation am 20. März in Kopenhagen gemeinsam die virtuelle und persönliche Veranstaltung "Integrating Climate and Development for Adaptation Finance", um den Kopenhagener Klimagipfel zu inspirieren.

"Die Anpassungsfinanzierung muss im Mittelpunkt der Verhandlungen auf der COP29 stehen. Die Anpassung an die Folgen des Klimawandels ist eine Frage des Überlebens. Wir müssen uns an eine neue Realität anpassen, in der Dürren, steigende Meeresspiegel und Hitzewellen immer alltäglicher werden", sagte der Generalsekretär von DanChurchAid, Jonas Nøddekær.

"Die Länder, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind, haben klar gesagt, was sie brauchen, um sich an den Klimawandel anzupassen mehr Geld, zu faireren Bedingungen und an die Menschen vor Ort, die es am besten gebrauchen können. Die Regierungen, die sich in Kopenhagen treffen, haben die Chance, ein Zeichen für stärkere Klimaergebnisse später in diesem Jahr zu setzen und zu zeigen, dass sie einkommensschwächere Länder ernst nehmen", sagte Ebony Holland, Leiterin der Natur- und Klimapolitik des IIED.

"Die Entscheidungen, die die Regierungen in diesem Jahr treffen, werden bestimmen, ob, wie und in welchem Umfang im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus Finanzmittel bereitgestellt werden. Wir müssen sicherstellen, dass die Finanzierung angemessen ist, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung und eine klimaresistente Zukunft für alle zu erreichen", sagte Cristina Rumbaitis del Rio, Senior Advisor, Adaptation and Resilience, UN Foundation.

"Wir müssen unsere Klima- und Entwicklungsziele gleichzeitig anstreben und beides miteinander verknüpfen. Für Entwicklungsländer sind Anpassung und Widerstandsfähigkeit sowohl eine Priorität als auch eine enorme Herausforderung. Die NDC-Partnerschaft unterstützt die Länder bei ihren Bemühungen, ihre Ambitionen auf eine Weise zu erhöhen, die umsetzbar und finanzierbar ist und zu einer gerechteren und nachhaltigeren Entwicklung beiträgt. Dies geschieht durch die effektive, koordinierte Unterstützung von mehr als 220 Mitgliedern", sagte Pablo Vieira, Global Director der NDC-Partnerschaft.

"Weltweit müssen sich alle Interessengruppen hinter einem kohärenten Rahmen für die Klimafinanzierung versammeln, wie er von der Independent High-Level Group on Climate Finance vorgestellt wurde, um die Finanzierung für integrierte Klima- und Entwicklungsmaßnahmen massiv aufzustocken. Ländereigene Klimapläne (NDCs), die Anpassungs- und langfristige Entwicklungspläne integrieren, müssen bis 2030 in Investitionspläne umgewandelt werden", sagte die Vorstandsvorsitzende von CONCITO, Connie Hedegaard.

"Die Klima- und Entwicklungsministerkonferenz hat die notwendigen Reformen bei der Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen aufgezeigt, um zu mehr systemischen Investitionen in die Widerstandsfähigkeit zu gelangen. Dänemark, Samoa und ihre Mitstreiter für die auf dem letztjährigen Ministertreffen vereinbarte Vision der Anpassungsfinanzierung haben die Chance, die Anpassungsfinanzierung in den nächsten Jahren auszuweiten und zu verbessern, während die Länder ihre nächsten Aktualisierungen der Klimapolitik vorbereiten", sagte Alex Scott, Climate Diplomacy and Geopolitics Programme Lead bei E3G.

DanChurchAid, Meldahlsgade 3, 1613 Kopenhagen V, Dänemark.

