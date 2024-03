DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Frühlingsbeginn" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die japanische Notenbank hat ihre Negativzinspolitik beendet. In ihrer ersten Zinserhöhung seit 2007 hob die Bank of Japan (BoJ) ihren kurzfristigen Leitzins auf 0 bis 0,1 Prozent an. Außerdem wird sie keine Zielrendite mehr für die zehnjährige japanische Staatsanleihe ausgeben. Der Leitzins war seit 2016 negativ. Die BoJ kündigte außerdem an, Ankäufe von Vermögenswerten wie Aktien, Immobilien-Investmentfonds und Unternehmensanleihen zu stoppen. Seit der Finanzkrise 2008/2009 hat die Notenbank massiv Vermögenswerte angekauft. Diese politischen Maßnahmen hätten ihren Zweck erfüllt und würden größtenteils beendet, so die BoJ. Das Ziel einer Inflation von 2 Prozent werde innerhalb der nächsten zwei Jahre auf "nachhaltige und stabile Art" erfüllt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine wichtigen Termine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Baubeginne/-genehmigungen Februar Baubeginne PROGNOSE: +7,4% gg Vm zuvor: -14,8% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: -1,5% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.207,75 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 18.182,25 -0,3% Nikkei-225 39.920,35 +0,5% Hang-Seng-Index 16.570,37 -1,0% Kospi 2.659,91 -1,0% Schanghai-Composite 3.075,91 -0,3% S&P/ASX 200 7.703,20 +0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Der Zinsentscheid der Bank of Japan bewegt die Börsen kaum. Dafür gerät der Yen mit dem Ausstieg der japanischen Notenbank aus der ultralockeren Geldpolitik nochmals unter Druck, nachdem er bereits in den Tagen zuvor abgewertet hatte. Die Schritte der Zentralbank sind mehrheitlich erwartet worden, zudem bescheinigen Marktakteure der Notenbank weiterhin einen taubenhaften Grundton, zumal der Leitzinskorridor von null bis 0,1 Prozent weiterhin extrem niedrig ausfällt. Der Nikkei-225 reagiert daher auch positiv auf die Verlautbarungen. Allerdings kommt der Schub vom Devisenmarkt, wo der Yen gehörig unter Druck gerät und die exportlastige Börse in Japan somit befeuert. In China fallen die Kurse dagegen. Anleger warten auf die Zinsentscheidung der People's Bank of China am Mittwoch. Hoffnungen auf eine Zinssenkung zur Ankurbelung der lahmenden Konjunktur dürften enttäuscht werden, heißt es. WuXi AppTec verlieren trotz eines Gewinnsprungs 8,1 Prozent - belastet von Sorgen wegen möglicher US-Sanktionen. Der südkoreanische Kospi zählt zu den Schlusslichtern der Region - belastet von Halbleiter-, Automobil- und Finanztiteln. Anleger schauten hier stärker gen USA und fürchteten eine falkenhaft gestimmte US-Notenbank am Mittwoch, heißt es. In Australien hat der S&P/ASX-200 im Plus geschlossen. Gestiegene Eisenerzpreise im Schlepptau der verbesserten Industrieproduktion in China am Vortag hievten die Bergbauaktien nach oben. Bankenwerte gaben ihre Gewinne wieder ab und drehten ins Minus, nachdem die australische Notenbank ihr Leitzinsniveau bestätigt und von einer weiterhin hohen Inflation gesprochen hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 38.790,43 +0,2% 75,66 +2,9% S&P-500 5.149,42 +0,6% 32,33 +8,0% Nasdaq-Comp. 16.103,45 +0,8% 130,27 +7,3% Nasdaq-100 17.985,01 +1,0% 176,76 +6,9% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 1,10 Mrd 3,80 Mrd (Hohe Umsätze am Freitag wegen großem Verfall) Gewinner 1.430 1.553 Verlierer 1.386 1.246 Unverändert 101 105

Freundlich - Angeführt von Technologieaktien ging es nach oben. Auslöser war ein Bericht, wonach sich die Google-Mutter Alphabet in Gesprächen mit Apple befinden soll, um Googles KI-Architektur in iPhones zu integrieren. Alphabet gingen darauf mit einem Plus von 4,6 Prozent aus dem Tag, Apple verteuerten sich um 0,6 Prozent. Die Nvidia-Aktie, der Star unter den KI-Titeln, legte um 0,7 Prozent zu. Hier sorgte die Vorstellung des Chips "AI Woodstock" für Käufe. Die am Mittwoch anstehenden Aussagen der Fed sorgten bei einigen Akteuren für Zurückhaltung. Wie üblich erhofft sich der Markt Konkreteres zum weiteren Zinskurs. Aufgrund des anhaltenden Inflationsdrucks könnten diejenigen, die nach präzisen Signalen über den Umfang und den Zeitpunkt der geldpolitischen Lockerung suchen, enttäuscht werden, hieß es. Tesla machten einen Satz um 6,3 Prozent. Tesla will die Preise in den USA anheben. Bei Boeing (-1,5%) ging der Sinkflug weiter, weil die Probleme bei dem Flugzeughersteller nicht abrissen. Hashicorp verbesserten sich um gut 8 Prozent. Laut einem Bericht zieht das Software-Infrastrukturunternehmen strategische Optionen, einschließlich eines Verkaufs, in Betracht.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,73 +0,4 4,73 31,2 5 Jahre 4,35 +3,0 4,32 35,0 7 Jahre 4,35 +2,6 4,33 38,4 10 Jahre 4,33 +1,7 4,31 45,1 30 Jahre 4,46 +2,8 4,43 48,7

Die Renditen stiegen leicht. Nachdem der Markt lange davon ausgegangen war, dass eine erste Zinssenkung im Juni kommen könnte, ist die Wahrscheinlichkeit dafür mittlerweile auf nur noch knapp über 50 Prozent gesunken. Auslöser waren zuletzt Inflationsdaten, die höher als gedacht ausgefallen waren.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8.36 Uhr % YTD EUR/USD 1,0866 -0,1% 1,0872 1,0896 -1,6% EUR/JPY 163,30 +0,8% 162,08 162,57 +4,9% EUR/GBP 0,8550 +0,1% 0,8543 0,8553 -1,4% GBP/USD 1,2709 -0,1% 1,2726 1,2739 -0,2% USD/JPY 150,28 +0,8% 149,06 149,21 +6,6% USD/KRW 1.340,42 +0,1% 1.338,97 1.334,85 +3,3% USD/CNY 7,1030 +0,0% 7,0996 7,1980 +0,0% USD/CNH 7,2088 +0,0% 7,2067 7,2062 +1,2% USD/HKD 7,8206 +0,0% 7,8194 7,8192 +0,1% AUD/USD 0,6520 -0,6% 0,6557 0,6568 -4,2% NZD/USD 0,6055 -0,5% 0,6084 0,6094 -4,2% Bitcoin BTC/USD 65.192,76 -3,7% 67.688,95 68.282,03 +49,7%

Der Dollar zog parallel zu den leicht steigenden US-Marktzinsen etwas an. Der Yen blieb nach seinem jüngsten Rücksetzer gedrückt im Vorfeld der Sitzung der japanischen Notenbank (BoJ) am Dienstag. Die BoJ dürfte ihren Ausstieg aus der ultalockeren Geldpolitik weiter verschieben, wurde im Handel spekuliert.

Dies erwies sich als falsch, der Yen wertet am Morgen mit der Zinserhöhung dennoch ab. Der Grundton der BoJ wird als eher taubenhaft interpretiert. Außerdem liegt der Leitzins mit null bis 0,1 Prozent noch immer extrem niedrig. Weitere Zinserhöhungen dürfte es wohl bis auf Weiteres kaum geben, so die Spekulation im Handel.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,53 82,72 -0,2% -0,19 +14,0% Brent/ICE 86,66 86,89 -0,3% -0,23 +12,9%

Die Ölpreise stiegen um rund 2 Prozent. Preistreibend habe eine neue Welle ukrainischer Angriffe auf Raffinerien in Russland gewirkt, hieß es. Verwiesen wurde auch auf ermutigende Konjunkturdaten aus China, die eine höhere Ölnachfrage zur Folge haben könnten. Hilfreich waren laut Mizuho-Marktkenner Robert Yawger auch Berichte, wonach der Irak seine Ölexporte verringern will als Ausgleich für eine zu hohe Förderung im Januar und Februar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.156,62 2.161,39 -0,2% -4,77 +4,6% Silber (Spot) 24,93 25,04 -0,4% -0,11 +4,9% Platin (Spot) 909,80 917,42 -0,8% -7,62 -8,3% Kupfer-Future 4,09 4,13 -1,1% -0,05 +4,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT VORTAG 19.00 UHR

US-INNENPOLITIK

Der ehemalige US-Präsidenten Donald Trump hat Schwierigkeiten, die geforderten 454 Millionen US-Dollar aus einem zivilen Betrugsprozess aufzubringen. Laut seinen Anwälten erhält er keine Bürgschaft. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, ist die Summe so groß, dass Immobilien nicht als Sicherheit akzeptiert werden und Bargeld erforderlich ist. Ein nicht börsennotiertes Unternehmen wie die Trump Organization benötige 1 Milliarde US-Dollar in bar, um die Bürgschaft zu erhalten und weiter tätig zu bleiben. Über diese Summe verfüge das Unternehmen aber nicht. Es droht die Beschlagnahmung von Vermögenswerten.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia (RBA) lässt ihre Leitzinsen vorerst unverändert, will aber eine weitere Anhebung der Zinssätze nicht ausschließen, da die Inflation nach wie vor zu hoch sei und voraussichtlich noch einige Zeit auf hohem Niveau bleiben werde. Die RBA beließ den offiziellen Leitzins auf ihrer Sitzung bei 4,35 Prozent. Diese Entscheidung war von vielen Wirtschaftsexperten erwartet worden.

CISCO / SPLUNK

Cisco Systems hat die Übernahme des Cybersecurity- und Analyseunternehmens Splunk für 28 Milliarden US-Dollar in bar abgeschlossen. Die Übernahme, die größte in der Geschichte von Cisco, gelang damit Monate früher als geplant und spiegelt die außergewöhnlichen Anstrengungen wider, das Geschäft rund um Daten und künstliche Intelligenz neu zu gestalten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2024 02:22 ET (06:22 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.