Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

19 March 2024

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 15 March 2024 (the Programme) it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through HSBC Bank PLC:

Date of purchase: 18 March 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 92,754 Highest price paid per share (pence per share): 664.0p Lowest price paid per share (pence per share): 641.0p Volume weighted average price paid per share: (pence per share) 656.66p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 191,270,017 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by HSBC Bank PLC on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of the Programme, the Company has purchased 186,155 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of Listing Rule 12.4.6.

