Die aktuelle Situation am Goldmarkt erinnert ein wenig an die Ruhe vor dem Sturm. In den letzten Handelstagen beruhigte sich die Lage am Goldmarkt. Zur Wochenmitte könnte es jedoch unruhig werden.In den letzten Handelstagen beruhigte sich die Lage am Goldmarkt. Die veröffentlichten US-Verbraucherpreise und die US-Erzeugerpreise brachten die fulminante Preisrally zum Stehen. Der Goldpreis hat sich auf knapp 2.150 US-Dollar zurückgezogen und harrt der Dinge, die da nun auf ihn zukommen werden. Wichtige Termine stehen an Die Bank of Japan wird bereits heute über die Leitzinsen entscheiden. Am Mittwoch (20. März) steht die US-Notenbank im Rampenlicht. Die aktuelle Leitzinsentscheidung und nicht …