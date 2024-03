Nach einer extrem schwachen Entwicklung in den vergangenen Wochen hat sich die Aktie von Tesla am Montag zurückgemeldet. Mit einem Plus von 6,3 Prozent auf 173,80 Dollar ist das Papier als Top-Gewinner im Nasdaq 100 aus dem Handel gegangen. Das Papier profitierte dabei von der Ankündigung einer Preiserhöhung für das Model Y in Eurpa und den USA:Ab Freitag, 22. März 2024 sollen die Preise für das Model Y in Europa um etwa 2.000 Euro steigen, schrieb Tesla Europa auf seinem offiziellen X-Kanal. Bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...