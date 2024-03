Kurz sah es so aus, als könnte die HelloFresh Aktie zum Gap-Closing ansetzen. Am 8. März hatte sich die "Kurslücke" an dem Crash-Tag bei 7,442/11,415 Euro aufgetan und in den letzten beiden Handelstagen gelang dem MDAX-Titel der Sprung über die untere Gap-Begrenzung. Allerdings wurde das Signal gestern hart einkassiert. Mit 6,894 Euro beendete die ...

