NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 145 auf 192 Euro angehoben. Der europäische Flugzeugbauer könne die Marktanteile noch ausbauen, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Zutrauen der Investoren in die Ziele des Unternehmens wachse. Die Barmittel könnten bis 2025 auf 16 Milliarden US-Dollar steigen, womit einiges an Fantasie hinsichtlich Ausschüttungen an die Aktionäre verbunden wäre./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 02:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 02:12 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

NL0000235190