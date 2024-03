Frankfurt - Der Kurs des US-Dollar hat sich zum Euro über Nacht kaum verändert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0868 und damit etwa gleich viel wie am Vorabend (1,0871). Zum Franken hat die US-Devisen dagegen minim zugelegt und wird aktuell zu 0,8889 nach 0,8879 Franken am Vorabend gehandelt. Damit hat die Stärke des Dollar angehalten. Denn am späten Montagnachmittag kostete der Dollar noch 0,8857 Franken. Das Währungspaar EUR/CHF notiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...