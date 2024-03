Biel - Nach dem Exportrekord im vergangenen Jahr und einem guten Start ins Jahr 2024 ist der Aufwärtstrend in der Uhrenbranche im Februar ins Stocken geraten. Allerdings hatte die Branche vor Jahresfrist von einer starken Erholung in China profitiert. Die Latte lag in diesem wichtigen Absatzmarkt auf hohem Niveau. Im Februar 2024 haben die Schweizer Uhrenhersteller gegenüber dem Vorjahresmonat weniger Uhren ins Ausland verkauft. Wertmässig sanken ...

