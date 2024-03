DJ ZVEI: Elektroexporte starten mit leichtem Plus ins Jahr 2024

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Zum Jahresbeginn 2024 konnten die Exporte der deutschen Elektro- und Digitalindustrie laut dem Branchenverband ZVEI erstmals seit sechs Monaten wieder zulegen - wenn auch nur leicht mit einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber Vorjahr auf 20,8 Milliarden Euro. "Getragen wurde der jüngste Anstieg dabei in erster Linie von einem wieder anziehenden China-Geschäft, das sich im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Fünftel erhöhte", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann.

Bei den Einfuhren elektrotechnischer und elektronischer Erzeugnisse nach Deutschland habe sich die Schwächephase dagegen noch fortgesetzt. So reduzierten sich die Importe im Januar um 7,2 Prozent gegenüber Vorjahr auf 21,3 Milliarden Euro. Die Abwärtsentwicklung halte hier seit August 2023 an. Trotz der gegenläufigen Bewegungen fiel der branchenweite Handelsbilanzsaldo aus Ex- und Importen mit minus 0,5 Milliarden Euro im Januar dieses Jahres laut ZVEI erneut negativ aus. Die Elektrolieferungen in die Industrieländer sanken demnach im Januar um 2,4 Prozent gegenüber Vorjahr auf 13,4 Milliarden Euro.

March 19, 2024 03:37 ET (07:37 GMT)

