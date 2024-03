Nach dem Rücksetzer in der vergangenen Handelswoche tendierte die Aktie von BMW gestern wieder etwas fester. Rückblick: Mit einem Kursplus von 2,7% hatte sich die BMW-Aktie am vergangenen Dienstag erneut an das 2023er-Mai-Hoch herangeschoben. Allerdings drehten die Notierungen bereits zur Wochenmitte wieder in die Gegenrichtung und fielen am Donnerstag ...

