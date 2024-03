München (ots) -Die Familien-Plattform happycolorz.de ruft zur Teilnahme an einer außergewöhnlichen Aktion auf: Zum diesjährigen Osterfest soll gemeinsam mit der Community die größte Friedenstaube ausgemalt werden, die es je gab. Ziel: ein starkes Zeichen für Frieden, Zusammenhalt und Gemeinschaft setzen. Die Aktion greift die historische Verbindung des Osterfests mit dem Engagement für den Frieden auf.Die Aktion: Eine Friedenstaube für das Guinness-Buch der RekordeDas Vorhaben "Friedenstaube fürs Guinness-Buch" lädt alle ein, die mit ihrer künstlerischen Ader ein positives Signal setzen möchten. Interessierte können einfach einen Abschnitt der Taube von der Webseite herunterladen, diesen nach Belieben ausmalen und anschließend an happycolorz.de senden. Das Ziel ist es, alle Einsendungen zu einem riesigen Gemeinschaftskunstwerk zusammenzufügen, das mit ein bisschen Glück im Guinness-Buch der Rekorde verewigt werden soll. Durch diese gemeinsame Anstrengung möchte happycolorz.de ein sichtbares Signal für Frieden und Gemeinschaft aussenden und beweisen, dass Kreativität Menschen zusammenbringen kann.Die Teilnahme an der Aktion ist kostenfrei und setzt lediglich Kreativität voraus. Die Taube besteht aus 400 PDF-Abschnitten, die zusammengesetzt ein beeindruckendes Bild von 4 mal 4 Metern Größe ergeben. Nachdem alle Teile eingesammelt wurden, strebt happycolorz.de die offizielle Anmeldung beim Guinness-Buch der Rekorde an. Weitere Infos: https://www.happycolorz.de/zeichen-setzenÜber happycolorz.dehappycolorz.de richtet sich an Familien, die gerne zeichnen, basteln und kreativ gestalten. Auf der Website finden Eltern und Kinder eine Fülle an Inhalten: Von Tutorials, die Schritt für Schritt das Zeichnen lehren, über eine Vielzahl von Ausmal- und Bastelvorlagen sowie Deckblättern für die Schule bis hin zu praktischen Kalendern für die Familienorganisation. Die Plattform bietet nicht nur wertvolle Ressourcen zur Förderung der Kreativität und Organisation, sondern unterstützt auch den Austausch und die Interaktion innerhalb ihrer Community. Mitglieder können sich über ihre Erfahrungen und Projekte rund um das Thema Malen und Zeichnen austauschen, wodurch ein lebendiges Netzwerk für Inspiration entsteht. Weitere Infos: https://www.happycolorz.deKontakt für Medienanfragen:https://www.happycolorz.depresse@happycolorz.deDingolfinger Str. 1581673 MünchenOriginal-Content von: happycolorz GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142821/5738447