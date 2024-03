Berlin (ots) -- Nur Wärmepumpen heizen klimaschonend, sparen zukunftssicher Betriebskosten und sind ohne weiteres in Bestandsgebäuden einsetzbar- DUH fordert von der Bundesregierung eine zukunftssichere, schnelle und unbürokratische Förderung dieser klimafreundlichen Heiztechnologie- Unter www.duh.de/waermepumpe-gewinnen können Verbraucherinnen und Verbraucher an Verlosung von drei Wärmepumpen teilnehmenUnter dem Motto "klimasichere und bezahlbare Wärme für alle" startet die Deutsche Umwelthilfe (DUH) heute eine bundesweite Verlosung klimafreundlicher Wärmepumpen in Verbindung mit einer umfassenden Informationskampagne. Angesichts der sich zuspitzenden Klimakrise und der desaströsen Klimabilanz im Gebäudesektor ist es wichtiger denn je, schnellstmöglich auf klimafreundliche Heizungen umzustellen. Gleichzeitig wurden im letzten Jahr im Vergleich zur Wärmepumpe doppelt so viele Gas- und Ölheizungen neu eingebaut. Die Entwicklung ist nicht nur desaströs fürs Klima, sondern bedeutet auch weiter steigende Energiekosten für Menschen mit fossilen Heizungen. Wärmepumpen können sowohl Alt- als auch Neubauten klimafreundlich beheizen. Derzeit sind ohne weitere Maßnahmen bereits etwa die Hälfte aller Gebäude in Deutschland für den Einsatz der Wärmepumpe gerüstet. Zusätzlich sind sie ein wichtiges Puzzlestück, um die dringend notwendige Energiewende eigenständig voranzutreiben. Um das Potenzial von Wärmepumpen voll auszuschöpfen, fordert die DUH von der Bundesregierung eine verlässliche und zukunftssichere Förderung dieser Heiztechnologie. Ohnehin knappe Fördergelder dürfen nicht für Scheinlösungen wie "H2-ready"-Heizungen und Biomasse-Heizungen verschwendet werden.Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH: "Wärmepumpen sind die zentrale Heiztechnologie, um die Klimaziele im Gebäudebereich zu erreichen. Das Vertrauen der Menschen in Wärmepumpen wurde in letzter Zeit durch eine unklare Förderpolitik sowie eine massive Gegenkampagne der fossilen Lobby beschädigt. Das schlägt sich leider auch in sinkenden Absatzzahlen nieder. Es kann nicht sein, dass wir diese Zukunftstechnologie einfach abwürgen. Nachbarländer wie Dänemark oder die Schweiz schütteln den Kopf über die deutsche Wärmepolitik. In vielen europäischen Ländern hat der Wärmepumpenhochlauf schon vor vielen Jahren begonnen. Dort ist vollkommen unstrittig, dass die Wärmepumpe auch im Bestand hervorragend eingesetzt werden kann. Um das Vertrauen in die Wärmepumpe zurückzuholen, starten wir daher eine große Verlosung und Informationskampagne, die Verbraucherinnen und Verbraucher über Vorteile der umweltfreundlichen Heiztechnik in Bestandsgebäuden informiert. Damit die festgelegten Ausbauziele noch erreicht werden können, braucht es jetzt einen schnellen und umfassenden Ausbau dieser Technologie. Das Wirtschaftsministerium muss dafür sorgen, dass eine reibungslose Abwicklung der Förderung gewährleistet wird. Keinesfalls darf die Förderabwicklung - auch bei hohem Antragsaufkommen - so desaströs ins Stocken geraten wie zum Förderstart vor über einem Jahr und somit Bürgerinnen und Bürger verunsichern und zurücklassen."Seit drei Jahren begleitet die DUH mehrere Haushalte beim Austausch ihrer bisherigen fossilen Heizung gegen eine Wärmepumpe. Die Ergebnisse im Betrieb zeigen deutlich, dass die Effizienz der Wärmepumpen auch in älteren Bestandshäusern hoch ist und die Betriebskosten spürbar sinken. Trotz jeweils mindestens 25 Jahre alten Einfamilienhäusern und der Nutzung herkömmlicher Heizkörper sparen zwei Probanden im Projekt jährlich knapp 900 Euro Betriebskosten. Dazu kommt, dass durch die staatliche Förderung auch ein erheblicher Teil der Investitionskosten reduziert werden konnte.Um Unsicherheiten bei der Anschaffung einer Wärmepumpe abzubauen, verlost die DUH ab sofort drei Wärmepumpen. Alle Verbraucherinnen und Verbraucher sind aufgerufen, unter www.duh.de/waermepumpe-gewinnen mitzumachen. Verlost werden besonders umweltfreundliche und effiziente Geräte mit natürlichen Kältemitteln mit einer zusätzlichen Einbaupauschale von je 5.000 Euro.Links:- Zur Verlosung: www.duh.de/waermepumpe-gewinnen- Mehr zu Wärmepumpen: https://www.duh.de/waermepumpen/Pressekontakt:Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.x.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe, www.linkedin.com/company/umwelthilfe, www.tiktok.com/@umwelthilfe, www.bsky.app/profile/umwelthilfe.bsky.socialOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5738477