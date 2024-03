Dortmund/München (ots) -SKYNOPOLY, kommerzieller Vermarkter von Überflugrechten für Logistikdrohnen und Flugtaxis, und Oliver Kahn, Welttorhüter, Stifter, Unternehmer und ehemaliger Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG, gehen Partnerschaft einDas Dortmunder Unternehmen SKYNOPOLY (www.skynopoly.com) erwirbt exklusiv von Grundstückseigentümern Überflugrechte für Logistikdrohnen und Flugtaxis, um diese gegenüber kommerziellen Betreibern von Logistikdrohnen- und Flugtaxiflotten zu vermarkten. Die dadurch erzielten Erlöse werden mit den teilnehmenden Grundstückseigentümern geteilt.Dass es sich insbesondere bei der Lieferung per Drohne (sog. Drone Delivery) nicht länger um Science-Fiction handelt, zeigen die u. a. Fortschritte von Prime Air (Amazon), Walmart, Wing (Google/Alphabet), Manna (Irland) sowie Wingcopter (Deutschland).SKYNOPOLY fördert die politische und gesellschaftliche Akzeptanz des kommerziellen Drohnen- und Flugtaxieinsatzes in Deutschland, da von dem in Rede stehenden Ansatz alle Stakeholder, also nicht nur die kommerziellen Flottenbetreiber, sondern auch die Eigentümer der überflogenen Grundstücke finanziell profitieren.Dr. Conrad Dreier, Gründer und Geschäftsführer von SKYNOPOLY, äußert sich wie folgt: "Wir sind stolz darauf, mit Oliver Kahn eine national und international hochangesehene Persönlichkeit nicht nur als Kunden, sondern auch als Partner von SKYNOPOLY gewonnen zu haben und freuen uns auf die Zusammenarbeit.""Ich bin überzeugt, dass in Zukunft Paketsendungen per Drohne zugestellt werden und logistische Dienstleistungen zunehmend im Luftraum über Grundstücken stattfinden werden. Mich hat das Geschäftsmodell von SKYNOPOLY sofort begeistert. Es ist nicht nur innovativ, sondern für jeden Grundstückseigentümer in doppelter Hinsicht wertvoll: Unkompliziert in der Abwicklung und gleichzeitig finanziell attraktiv", erläutert Oliver Kahn. "Ich freue mich, diesen spannenden Weg zusammen mit SKYNOPOLY zu gehen - gemeinsam setzen wir auf die Zukunft!"Pressekontakt:SKYNOPOLY GmbHDr. Conrad DreierHarkortstraße 6044225 DortmundE-Mail: hello@skynopoly.comOriginal-Content von: SKYNOPOLY GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172741/5738493