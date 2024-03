Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Matador Secondary Private Equity AG, ein auf Secondary Private Equity spezialisiertes Unternehmen, hat im Geschäftsjahr 2023 aufgrund hoher (einmaliger) Währungsverluste (4,7 Mio. CHF) ein Jahresergebnis in Höhe von -2,9 Mio. CHF zu verzeichnen, so das Unternehmen in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

