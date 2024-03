An den vergangenen Tagen hat die BP-Aktie deutlich zugelegt. Rückenwind erhielten die Anteilscheine des britischen Öl- und Gasproduzenten natürlich zuletzt auch von den steigenden Gas- und Ölpreisen. Im heutigen Handel geben WTI, Brent & Co allerdings wieder etwas nach und konnten die Kursgewinne der vorherigen Handelstage vorerst nicht fortsetzen.Am Morgen kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 86,72 US-Dollar und damit 17 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein ...

