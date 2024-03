Kassel, München (ots) -Vorsorge TV: Das sind kostenfreie Online-Vorträge zu wichtigen Themen, die der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. gemeinsam mit Rechtsanwalt Alexander Braun anbietet. Am 21. März wird um 18.30 Uhr die 100. Sendung live aus Münchner Studio ausgestrahlt.Patientenverfügung, Vorsorgevollmachten, Testamentsgestaltung, Schenkungen:Es sind schwierige, aber umso wichtigere Themen, die jeden Menschen etwas angehen. "Mir war überhaupt nicht klar," erzählt eine junge Studentin, "dass - wenn ich einen Unfall hätte - meine Eltern ohne entsprechende Vollmacht nicht mal eine ärztliche Auskunft erhalten würden."In den Online-Vorträgen werden alle diese Themen gut verständlich aufbereitet und erklärt. Zuschauer können direkt im Chat Fragen stellen, die dann live beantwortet werden. Bei komplexeren persönlichen Anliegen kann sich ein Beratungstermin anschließen."Vorsorge-TV ist eine echte Erfolgsgeschichte!", sagt Volksbund-Marketingchefin Ellen Herzog-Petzold. "Anfangs waren es 30 bis 40 Menschen, die Onlinevorträge anschauten, inzwischen sind es mehrere Hundert und die Resonanz ist einfach immer positiv!"Rechtsanwalt Alexander Braun, Spezialist für Erbrecht von der Kanzlei Braun & Kollegen in München kann von zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern erzählen, die sich persönlich bei ihm für die Beratung bedankt haben. Mit guter Erbschaftsinformation konnten in vielen Fällen Familienstreitigkeiten verhindert oder beigelegt werden. "Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung", so eine Zuschauerin, "machen den Angehörigen das Leben leichter."Für die 100. Sendung wurde die Lizenz erweitert: Statt 200 können 1.000 Menschen am Onlinevortrag teilnehmen. Zu dieser Jubiläumssendung wird Volksbund-Präsident Wolfgang Schneiderhin nach München reisen und die Zuschauer begrüßen. Das Thema wird Testamentsgestaltung sein.Wer teilnehmen möchte, benötigt lediglich eine Mailadresse und ein internetfähiges Endgerät - egal ob Tablet, Computer oder Smartphone.Auf www.volksbund.de und www.gutvorgesorgt.info finden Sie einen Anmeldelink und zahlreiche weiterführende Informationen zum Thema Vorsorge-TV.Pressekontakt:Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.BundesgeschäftsstelleAbteilung ÖffentlichkeitsarbeitReferat KommunikationPressesprecherin Diane Tempel-BornettSonnenallee 134266 NiestetalTel.: 0561-7009-139presse@volksbund.deOriginal-Content von: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18238/5738513