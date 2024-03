Hannover (ots) -Zur Erklärung von Sozialminister Dr. Andreas Philippi zur "Lage der Pflege" in Niedersachsen sagt die Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Ricarda Hasch:"Die Lage der Pflege ist dramatisch und sie wird mit den aktuellen Maßnahmen der Landesregierung nicht verbessert. Minister Philippi hat vor dem Landtag vor allem Nebelkerzen und wirkungslose Maßnahmen an der falschen Stelle aufgezählt.Die Konzertierte Aktion Pflege in Niedersachsen hat bisher nicht dazu geführt, dass der negative Trend gestoppt wurde. Pflegeeinrichtungen kämpfen weiterhin ums Überleben, Insolvenzen und Kapazitätsabbau sind weiterhin an der Tagesordnung und immer mehr Pflegebedürftige können nicht mehr professionell versorgt werden.Dass die Landesregierung in dieser Situation ernsthaft hofft, dass die Versorgungssituation am Beispiel der Kurzzeitpflege nun ausgebaut wird, zeigt eine verzerrte Wahrnehmung der Realität. Die bisherigen Ansätze der Landesregierung sind nicht ausreichend, um die Versorgungssituation der Pflegebedürftigen zu verbessern. Das muss der Minister selbstkritisch eingestehen und dann konkrete Sofortmaßnahmen auf den Weg bringen."Pressekontakt:Für Rückfragen: Carsten Adenäuer, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0511/12 35 13 40 oder 0162/132 16 78Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/5738537