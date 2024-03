Wiesbaden (ots) -Wie die Bundeswahlleiterin bekannt gibt, haben bis zum Ablauf der Einreichungsfrist am Montag, den 18. März 2024, um 18:00 Uhr, 40 Parteien sowie sonstige politische Vereinigungen ihre Wahlvorschläge als gemeinsame Listen für alle Bundesländer zur Teilnahme an der Europawahl 2024 bei der Bundeswahlleiterin eingereicht.Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot der Bundeswahlleiterin unter https://www.bundeswahlleiterin.de zu finden.PressestelleTelefon: 0611 75-3444,www.bundeswahlleiterin.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Der BundeswahlleiterPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.deOriginal-Content von: Die Bundeswahlleiterin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74247/5738585