Der Autobauer Mercedes-Benz und das US-Robotikunternehmen Apptronik wollen künftig zusammenarbeiten. Dabei geht es um den Einsatz von humanoiden Robotern in der Autoproduktion. Dadurch könnte Mercedes in der Produktion deutlich effizienter werden. Der humanoide Roboter namens Apollo soll beispielsweise Teile an die Produktionslinie bringen, damit sie dort von Menschen montiert werden können. Anschließend würde der Roboter die fertig montierten Elemente zu den entsprechenden Stellen der Fertigungslinie ...

