Die TUI-Aktie hängt trotz der guten Buchungslage und Branchenaussichten derzeit im Seitwärtstrend fest (DER AKTIONÄR berichtete). Derweil will Europas größter Reisekonzern seinen Wachstumskurs verstärken. Dabei rücken neben internationale Destinationen nun auch von Deutschland aus mit dem Auto erreichbare Standorte in den Fokus. Die Hannoveraner wollen nämlich ihr Hotel-Portfolio in Deutschland und den angrenzenden Ländern ausbauen. Standorte in Deutschland, Österreich und Südtirol, die mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...